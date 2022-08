La bataille de Grand Chien est présentée dans la nouvelle bande-annonce de gameplay de JAGGED ALLIANCE 3

Avec une escouade de mercenaires sous votre commandement, vous commandez une contre-insurrection dans Jagged Alliance 3. Vous prendrez part à des versions mises à jour du combat réel de la série, des systèmes RPG et des composants 4X dans cette renaissance du jeu tactique au tour par tour. jeu du milieu des années 1990.

La Légion paramilitaire prend le pouvoir après la disparition du président élu, plongeant Grand Chien, un pays riche aux divisions politiques amères, dans la tourmente. La famille du président a mis en commun toutes ses ressources pour retrouver le président et ramener la paix, y compris un accord avec l’influente société Adonis.

Choisissez parmi une gamme de mercenaires dans Jagged Alliance 3, chacun avec sa personnalité, ses traits et ses histoires uniques. Ensuite, prenez le temps de visiter la région de Grand Chien, rencontrez de nouvelles personnes, gagnez de l’argent, constituez une équipe et décidez qui est le plus capable de déterminer son sort.

Haemimont Games développe la version PC de Jagged Alliance 3. THQ Nordic a acquis les droits du jeu via l’acquisition de HandyGames en 2018. Jagged Alliance est une série de jeux vidéo légendaire qui existe depuis les années 1990, tout comme de nombreux titres de THQ. .

Avant la sortie de Jagged Alliance 2 en 1999, l’original de 1995 a été suivi d’une suite désignée qui a servi de point de départ à une série déroutante d’extensions indépendantes, de rééditions améliorées et de remakes complets.

L’idée d’une suite complète de Jagged Alliance 3 a été lancée au milieu des années 2000; cependant, le développement a été lancé, externalisé, annulé à quelques reprises et ne s’est finalement jamais matérialisé. Après avoir repris le contrôle, THQ Nordic a passé les rênes à Jeux d’Haemimont.

Dans cet étrange monde alternatif de super mercenaires multinationaux, la série Jagged Alliance s’est spécialisée dans l’embauche de mercenaires inconnus pour combattre les gouvernements autoritaires, montrant comment ces mercenaires interagissaient les uns avec les autres dans un réseau de liens compliqués.

Le statut de Jagged Alliance 3 est toujours « Coming Soon » sur son site Web et sur Steam.