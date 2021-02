La bataille au sabre laser enneigé a deux fans du Colorado Star Wars qui deviennent viraux

Les combats au sabre laser ont fait partie de Guerres des étoiles depuis que George Lucas nous a fait découvrir une galaxie lointaine, très lointaine en 1977. Dès le moment où Obi-Wan Kenobi et Dark Vador se sont affrontés sur l’étoile de la mort, ces armes ont été cimentées comme l’un des éléments les plus emblématiques de la franchise. Plus que cela, ils sont devenus un véritable incontournable de la culture pop. Donc, ce n’est pas trop surprenant lorsqu’un couple de fans a décidé de sortir leurs sabres laser et de se battre pour le plaisir. C’est, cependant, un peu plus surprenant, et sans doute divertissant, quand cela se produit dans la neige.

Une vidéo a récemment été publiée sur Facebook par Anghelie Elizabeth. Il met en scène deux personnes qui se battent avec leur sabre laser au milieu d’une tempête de neige dans le Colorado. L’un d’eux balance une lame jaune / orange, un peu comme celle avec laquelle Rey est vue à la fin de La montée de Skywalker. L’autre brandit un sabre bleu, un peu comme celui d’Anakin / Luke Skywalker. Et, pas pour rien, leurs compétences sont impressionnantes. Plus impressionnant. Elizabeth a partagé la vidéo avec la légende suivante.

« Ce n’est qu’au Colorado que je peux me tenir sur mon balcon et voir deux hommes se battre avec des sabres laser, par temps de 30 degrés alors qu’il neige dehors. »

La vidéo, peut-être pas intentionnellement, évoque la bataille décisive de le réveil de la force. Comme les fans s’en souviennent peut-être, Rey et Finn tentaient de revenir au Millenium Falcon après que Han Solo ait été assassiné par Kylo Ren, alias Ben Solo, son fils. Kylo les confronte ensuite en chemin, ce qui entraîne une bataille au sabre laser, dans un premier temps entre Finn et Kylo. Puis Rey est intervenu pour faire tomber Kylo. Ce duel a également eu lieu dans la neige, c’est pourquoi la vidéo peut apporter le réveil de la force à l’esprit.

Quant à savoir quand nous pourrions revoir une bataille de sabre laser à titre officiel? La saison 2 de Mandalorian présentait l’arme de choix des Jedi, mais pas une véritable action sabre sur sabre. Ahsoka Tano, en particulier, a présenté ses talents de sabre laser, et Moff Gideon a brandi le sabre noir. Mais Lucasfilm a une tonne de nouveaux Guerres des étoiles émissions à venir, en commençant par Le livre de Boba Fett en décembre. Nous avons aussi Andor, Obi Wan Kenobi, L’acolyte, Ahsoka et plus encore sur le chemin. Bien que La montée de Skywalker a conclu la saga Skywalker, il est prudent de dire que nous aurons de nombreuses occasions de voir plus de combats au sabre laser à l’avenir. Pas seulement sur Disney + non plus.

Malgré le changement d’orientation vers le streaming, en grande partie grâce au succès de Le mandalorien, Disney et Lucasfilm apporteront Guerres des étoiles retour au grand écran. Plusieurs films sont en cours de développement, notamment Escadron de voleurs du réalisateur Patty Jenkins (Wonder Woman 1984). Taika Waititi, de Thor: Ragnarok et Jojo Lapin renommée, développe également un mystère Guerres des étoiles film.

Sujets: Star Wars