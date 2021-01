La base de données complète de compatibilité ascendante PS5 révèle les jeux auxquels jouer sur le système Sony Next-Gen

Un nouveau site Web créé pour cataloguer les améliorations apportées aux jeux PlayStation 4 fonctionnant via la rétrocompatibilité sur la PlayStation 5 devrait vous aider à mettre de l’ordre dans votre backlog. Jusqu’à présent, Backwards-Compatible.com a testé 577 jeux, déterminant les performances des PS5, PS4 Pro et PS4. Cela inclut la résolution, la fréquence d’images et divers autres détails. Tout cela repose en grande partie sur l’excellent travail de Liabe Brave et de divers autres membres de ResetEra, qui compilent des données de rétrocompatibilité sur le site Web depuis le lancement du système en novembre dernier.

Le site a étiqueté les titres qui fonctionnent le mieux sur le nouveau système de Sony, comme Ghost of Tsushima, qui offre un verrouillage de 60 images par seconde sur l’appareil de nouvelle génération. Les tests détaillent également les éventuels problèmes graphiques, comme Fallout 4, par exemple, qui connaîtrait des «problèmes occasionnels en haut de l’écran».

C’est extrêmement exhaustif, avec des tonnes de données sur la résolution, la fréquence d’images et bien plus encore. Bien qu’il ne couvre que les 577 jeux susmentionnés, il est régulièrement mis à jour et il semble que l’objectif soit de couvrir à terme les 3125 jeux disponibles dans le catalogue de la PS4. Nous vous recommandons vivement de parcourir ceci si vous possédez une PS5 et que vous voulez voir comment un titre particulier fonctionne.