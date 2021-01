La barre des tâches de Windows 10 ajoute un widget pour la météo, les actualités et plus de personnalisations dans la dernière mise à jour

Windows 10 reçoit une nouvelle mise à jour pour sa version d’essai. Avec lui, l’objectif principal de Microsoft à cette occasion a été le barre des tâches, qui ajoute de nouvelles fonctionnalités pour offrir des informations plus utiles et personnalisées pour chaque utilisateur. En outre, les fonctions de gestion du stockage et d’autres modifications sont améliorées. Ce sont en partie ces petits changements avec lesquels Microsoft prétend moderniser Windows 10.





Comme indiqué par Microsoft, les modifications font partie de la mise à jour Windows 10 Insider Preview Build 21286. Les mises à jour de Windows 10 Insider sont les précédentes qui ils testent les changements avant qu’ils n’atteignent l’ensemble du public des semaines ou des mois plus tard. Si c’est aussi un grand changement et celui que Microsoft lui-même annonce … il est pratiquement certain que nous le verrons dans la version finale.

Le changement le plus important de tous est sans aucun doute celui que nous trouvons dans la barre des tâches de Windows 10. La nouvelle mise à jour ajoute de nouveaux widgets qui n’étaient pas présents jusqu’à présent. Le premier d’entre eux est lui widget météo et, effectivement, il nous montre l’heure d’un endroit spécifique. En cliquant dessus, nous pouvons voir les prévisions pour l’avenir plus en détail.

D’un autre côté, Microsoft introduit un widget dédié aux actualités. Le widget nous montre les titres et en cliquant dessus, vous ouvrez une vue de lecture optimisée sans distractions. Selon Microsoft, ils collectent des informations auprès de plus de 4500 marques et médias mondiaux qui peuvent être personnalisés selon les goûts de chacun. Vous pouvez dire à chaque news si nous voulons plus similaires, moins ou les bloquer directement parmi d’autres fonctions.

Meilleure gestion du stockage, stockage et fuseaux horaires

Les changements ne se sont pas limités à la barre des tâches, Microsoft a également annoncé Quoi de neuf pour la gestion du stockage d’ordinateurs avec Windows 10. Dans les paramètres système, la section de gestion du stockage et de l’espace a été modernisée.

Microsoft indique que ce sera désormais possible ajouter et modifier des espaces de stockage plus facilement et visuellement. De plus, nous pouvons facilement voir à quel point ces espaces ou disques sont pleins, les fusionner, les formater, les effacer et plus encore.

Enfin, il convient de souligner le changements de transition entre différents fuseaux horaires. Désormais, Windows 10 détectera automatiquement le changement de fuseau horaire et agira en conséquence. S’il s’agit d’un changement sûr et fiable, le changement d’heure sera effectué automatiquement, si au contraire le changement d’emplacement est « de faible confiance », l’administrateur sera informé afin qu’il puisse décider de faire le changement ou non.

Ces changements viendra à Windows 10 dans les futures mises à jour pour tous les utilisateurs. Pour l’instant, vous pouvez télécharger cette version dans le programme bêta d’Insider. Bien qu’il n’y ait pas de date exacte à laquelle les modifications seront appliquées, nous les verrons très probablement avec certaines des grandes mises à jour de Windows 10 au printemps ou à l’automne.

Plus d’informations | Microsoft