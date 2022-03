La banque appelle la police contre le directeur de Black Panther, Ryan Coogler, pour avoir tenté de retirer légalement 12 000 €

Des images de Bodycam ont été publiées montrant le moment où la police d’Atlanta a été arrêtée Panthère noire le réalisateur Ryan Coogler dans une Bank of America.

Selon un rapport de police obtenu par TMZ, Coogler s’est rendu à la banque en janvier et a glissé au caissier une note disant : « Je voudrais retirer 12 000 € en espèces de mon compte courant.

Alors qu’il n’essayait clairement pas d’attirer l’attention sur le retrait massif, le caissier de banque pensait que Coogler essayait « discrètement » d’organiser un vol, ce qui a déclenché une alarme et un appel au 9-11.

Le directeur a été amené devant la banque sur West Paces Ferry Road, où des agents ont vérifié son nom et précisé qu’il retirait de l’argent de son propre compte.

L’APD a depuis déclaré qu’il s’agissait « d’une erreur de Bank of America » ​​et que « M. Coogler n’a jamais eu tort ».

Comme on le voit dans la vidéo, Coogler avait l’air extrêmement confus lorsque la police l’a arrêté.

Dans le film, qui est basé sur un événement réel, des rumeurs d’une bagarre éclatant dans un train de transport en commun rapide de la région de la baie font apparaître la police et menottent un Grant non armé.

L’officier du BART, Johannes Mehserle, le coince ensuite et lui tire dessus mortellement dans le film.

Bank of America a depuis présenté ses excuses pour l’incident, un porte-parole ayant déclaré à Variety : « Nous regrettons profondément que cet incident se soit produit. Cela n’aurait jamais dû arriver et nous nous sommes excusés auprès de M. Coogler.

Coogler a également déclaré au point de vente: « Cette situation n’aurait jamais dû se produire … Cependant, Bank of America a travaillé avec moi et l’a résolu à ma satisfaction et nous avons évolué. »