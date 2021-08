La bande prequel de « The Sopranos » pourrait avoir une suite

La série télévisée acclamée « The Sopranos » se prépare actuellement à recevoir une nouvelle extension de son univers narratif avec « The Many Saints of Newark: A Sopranos Story », une préquelle dans laquelle nous verrons un jeune Tony Soprano pendant son adolescence. New Jersey. tout en recevant la dure formation qui le ferait devenir un puissant chef de la mafia.

Le film réalisé par Alan Taylor (Terminator: Genisys) pourrait avoir le potentiel de devenir sa propre franchise, selon un nouvel article du Hollywood Reporter, dans lequel le cinéaste décrit son travail avec « The Many Saints of Newark ». des travaux les plus difficiles qu’il ait jamais accomplis au cours de sa carrière.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le Festival de Saint-Sébastien défend le prix d’honneur à Johnny Depp

« Aussi important que soit le film pour l’héritage des Sopranos, ce n’est peut-être pas le dernier. L’histoire se joue un peu comme un pilote fantaisiste pour une série qui n’existe pas encore, et il est facile d’imaginer HBO Max soutenir un camion plein d’argent pour une série préquelle de Les Sopranos », explique l’article sur le film.

Ce n’est pas une simple spéculation. Alan Taylor avoue que David Chase, créateur de « The Sopranos », a indiqué qu’il y avait encore d’autres histoires en cours. « David a dit quelque chose qui sonnait comme s’il parlait de faire plus de contenu. J’étais comme ‘Attends, tu parles d’une suite?’ et il a dit ‘Peut-être’ ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Brendan Fraser s’émeut de l’affection de ses fans sur Internet

A travers leurs avant-premières, « The Many Saints of Newark » a laissé une grande place à l’interprétation en indiquant que le film pourrait n’être que la partie émergée de l’iceberg au début de la relation entre Tony Soprano (Michael Gandolfini) et le chef du groupe. Mob Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola), et il y aurait un long chemin à parcourir avant de voir le plein développement du personnage de Gandolfini en tant que leader.

Michael Gandolfini est le fils du célèbre acteur James Gandolfini, qui a joué Tony Soprano dans la série originale de HBO. Jon Bernthal incarnera Giovanni Francis Soprano, son père, tandis que Vera Farmiga incarnera Livia Soprano, sa mère. « The Many Saints of Newark » a une date de sortie simultanée dans les salles et HBO Max (États-Unis) prévue pour le 1er octobre.