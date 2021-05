La bande perdue de George A. Romero a déjà sa première bande-annonce

Quatre ans se sont écoulés depuis la mort de George A. Romero et son héritage continue d’être si puissant et significatif, prouvant une fois de plus qu’il a une voix puissante dans le genre de l’horreur grâce au premier aperçu de «The Amusement Park», un film qui pendant des décennies, il est resté perdu et dont la restauration a été réalisée grâce à Shudder.

Bien que Romero soit devenu connu dans le monde entier comme « le père du zombie moderne », ‘The Amusement Park’ se présente comme un échantillon de la grande capacité du cinéaste américain à l’époque de raconter des histoires d’horreur variées avec une allégorie sur la maltraitance des personnes âgées. de manière non conventionnelle.

La Fondation George A. Romero a réussi à trouver ce film après 46 ans de tournage, avec Suzanne Desrocher-Romero, la veuve du cinéaste, comme productrice et superviseure de sa remasterisation. « The Amusement Park » présente la performance principale de Martin Lincoln Maazel.

L’histoire tourne autour d’un adulte âgé qui est désorienté et dans une douleur croissante en visitant un parc d’attractions, confronté à toutes sortes d’humiliations et au délire d’endurer les manèges bruyants. La bande aurait été commandée à Romero par la Lutheran Society, qui aurait été horrifiée par le résultat final sur la bande.

Desrocher-Romero a déclaré dans un communiqué qu’elle était reconnaissante du travail de Yellow Vail Pictures, qui a assuré la distribution du film via Shudder pour le seul travail de commande dans la carrière du cinéaste qui, selon elle, son empreinte est toujours présente. dans le cinéma américain.

Shudder, un système de streaming dédié à la préservation, la restauration et la distribution de toutes sortes de bandes d’horreur (en particulier la série B ou les films indépendants), a préparé la première de « The Amusement Park » dans son catalogue, programmée pour le 8 juin.