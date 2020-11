La bande originale numérique de Mandalorian Season 2, Volume 1 est maintenant disponible

Walt Disney Records publie la bande originale numérique de la saison 2 de Le mandalorien, Les multiples séries d’action en direct de Lucasfilm, lauréates d’un Emmy, diffusées exclusivement sur Disney +. Le mandalorien L’album numérique de la saison 2, volume 1 (chapitres 9 à 12) présente la partition du compositeur primé aux Oscars, Grammy et Emmy, Ludwig Göransson (Principe, Panthère noire) et est disponible dès maintenant. La sortie sera suivie de Le mandalorien Album numérique de la saison 2, volume 2 (chapitres 13 à 16) disponible le 18 décembre.

Plus tôt cette année, Göransson a remporté son premier Emmy pour The Mandalorian « Chapter 8: Redemption » dans la catégorie Outstanding Music Composition For A Series (Original Dramatic Score). Pour la première saison de « The Mandalorian », Göransson a sorti huit albums complets, un album par épisode, avec des thèmes récurrents tout au long de la saison. Cette saison, il sortira la bande originale en deux volumes contenant de nouveaux thèmes musicaux, des sons et des idées.

Les thèmes de la partition et des personnages présentent des instruments joués par Göransson, notamment la flûte à bec basse, les bois, la batterie, les guitares, le piano et les percussions. Les éléments organiques de ces instruments sont ensuite imprégnés de sons technologiques et d’un orchestre cinématographique.

La nouvelle saison voit le Mandalorien et l’Enfant poursuivant leur voyage, affrontant des ennemis et ralliant des alliés, alors qu’ils se frayent un chemin à travers une galaxie dangereuse à l’ère tumultueuse après l’effondrement de l’Empire galactique.

Le mandalorien met en vedette Pedro Pascal, avec les stars invitées Gina Carano, Carl Weathers et Giancarlo Esposito. Les réalisateurs de la nouvelle saison incluent Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed et Robert Rodriguez. Le showrunner Jon Favreau est producteur exécutif avec Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson, avec Karen Gilchrist et Carrie Beck comme co-producteurs exécutifs. Les scénaristes de cette saison sont Jon Favreau, Dave Filoni et Rick Famuyiwa.

