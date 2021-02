La bande originale du remake de Final Fantasy VII à couper le souffle est maintenant sur Spotify et Apple Music

Final Fantasy VII Remake a une bande-son sensationnelle – un mélange de classiques réorchestrés et de tout nouveaux bangers. Cela fait vraiment une écoute époustouflante, et maintenant, vous pouvez faire le plein à la fois de Spotify et d’Apple Music. L’ensemble de l’album de 156 pistes est disponible sur les deux plates-formes de streaming – soit plus de huit heures de musique de jeu glorieuse.

Malheureusement, la liste des morceaux est presque entièrement en japonais, il faudra donc probablement un certain temps pour trouver vos favoris. Au moins, le thème de combat de Jenova est facile à repérer, grâce au titre «JENOVA» – celui-là nous donne encore la chair de poule. La meilleure façon de trouver l’album est de rechercher « Final Fantasy VII Remake Original Soundtrack », ou de rechercher « Square Enix Music », et vous devriez le voir apparaître en conséquence (ou vous pouvez simplement cliquer sur ce lien Spotify pour l’ouvrir. l’album dans votre navigateur).

Allez-vous écouter la bande originale de Final Fantasy VII Remake? Gelez vos cheveux et prenez votre épée buster dans la section commentaires ci-dessous.