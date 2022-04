La bande originale du film Muppet obtient un remaster coloré sur vinyle

Alors que la collection de vinyles continue de croître parmi le public, les bandes sonores intemporelles trouvent leur place parmi les collectionneurs. Une autre bande-son bien-aimée a été rééditée pour ces collectionneurs, celle-ci étant celle de 1979 Le film des marionnettes. L’album est disponible à l’achat sur iam8bit, et il est magnifique.

Sur son site Web, iam8bit se décrit comme « une société de production créative qui refuse d’être cataloguée, ayant créé des expériences uniques et mémorables pour un large éventail de marques telles que HBO, Nintendo, PlayStation, Disney, MTV, Activision, Universal, Capcom, Interscope, Warner Bros., Machinima et d’innombrables autres. Leur collection comprend non seulement des disques, mais aussi des statues, des jeux vidéo, des t-shirts et bien plus encore ! Sur la liste de l’album, ils décrivent ce travail d’amour comme tel :

C’est un rêve absolu devenu réalité pour iam8bit de collaborer avec The Muppets Studio et Walt Disney Records pour sortir cette reprise entièrement remasterisée de la bande originale de The Muppet Movie sur vinyle. (C’est tellement bon à dire.) Plus de 40 ans après sa sortie originale en 1979, nous avons fouillé les coulisses du Muppet Theatre pour dépoussiérer des enregistrements intemporels comme « Rainbow Connection », nominé aux Oscars, et la chansonnette de road trip, » Movin’ Right Along », n’épargnant aucun détail d’exécution pour donner à cet album le traitement qu’il mérite. La musique des légendes, Paul Williams et Kenneth Ascher, est incontestablement excellente, charmante dans son amour du lyrisme, avec des harmonies et des arrangements parfaitement rodés. Ce sont les chansons qui ont propulsé les Muppets de la simple célébrité de la télévision au royaume des rockstars, avec des performances exceptionnelles de Kermit the Frog, Miss Piggy, Fozzie Bear, Gonzo the Great, Dr. Teeth and the Electric Mayhem (avec Animal sur des tambours méchants) , et tant d’autres. Statler et Waldorf approuveraient même la pochette d’album exceptionnelle de Kevin Wilson, qui a abordé cette conception non seulement comme une commande, mais comme une obsession de toute une vie pour les Muppets.