La bande originale de «Tron: Legacy» est désormais disponible sur toutes les plateformes

Après Joseph Kosinski, réalisateur du film « Tron l’héritage»Anticipait lors d’occasions précédentes, l’édition étendue de la bande originale officielle composée par le duo de musique électronique Daft punk il est enfin disponible en ligne.

« TRON: Legacy – L’édition complète« Est maintenant disponible sur Spotify et Musique Apple, avec neuf thèmes supplémentaires. Ceux-ci n’avaient été trouvés disponibles que sur les éditions vinyle de la bande originale et comme exclusifs à iTunes, ce qui en fait la première fois que la bande originale du film 2010 est disponible dans son intégralité dans un seul espace.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les meilleurs films sur les astronautes à ne pas manquer

Bien que le film ne se soit pas avéré être entièrement un succès lors de son lancement, le matériau réalisé par Daft punk est restée l’une des œuvres préférées des fans du duo musical, la considérant comme un élément fondamental de leur discographie.

Kosinski aurait partagé avec ComicBook.com quelques mots sur leur collaboration avec les musiciens lors du développement du film, détaillant comment ils ont commencé à travailler sur le son de la musique avant même le tournage.

Le duo n’aurait demandé au chef d’orchestre qu’un chef d’orchestre pour pouvoir commencer le travail, qu’ils prétendaient se sentir suffisamment en confiance pour jouer seul. Ils auraient proposé de travailler avec Joe Trapanese. « Nous avons commencé à travailler sur la musique pendant la préparation du film, donc c’était incroyable quand j’ai eu ces chansons, j’avais les éléments de la bande originale pendant le tournage. »

Je jouais l’album sur le plateau pendant que nous préparions les prises et tout ça. Il a donné le ton et l’ambiance et je m’en souviens vraiment.