La bande originale de «Super Mario World» est restaurée

Tout comme les graphismes et les systèmes de jeux, la musique dans les jeux vidéo est une section qui a su évoluer grâce aux avancées technologiques présentées entre chaque génération de consoles. Contrairement aux jeux actuels, dans lesquels on peut profiter de pièces orchestrales complètes comme s’il s’agissait d’un film, avant que l’affaire ne soit beaucoup plus compliquée.

Consoles maison comme la Super nintendo et la Sega Genesis, Malgré à quel point leurs graphismes peuvent sembler révolutionnaires, ils avaient toujours de graves limitations sur la mémoire de stockage dans leurs cartouches, c’est pourquoi leur musique a dû être compressée pour économiser de l’espace mémoire.

Cela a abouti à la section de musique, généralement générée par des synthétiseurs, présentant aux joueurs une sensation pixélisée à leurs sons. Après que Nintendo a introduit une fuite de contenu importante, les fans de la société peuvent désormais profiter de la bande originale de l’un de ses titres les plus emblématiques sous sa forme originale.

Lancé sur le marché en 1990, « Monde Super Mario«Est considéré jusqu’à présent comme l’un des jeux de plateforme les plus emblématiques de tous les temps, ainsi que l’un des favoris incontestés parmi les fans du légendaire plombier italien. La restauration aurait lieu après la fuite d’un nombre surprenant de fichiers d’entreprise privée, y compris la musique originale du jeu.

Jusqu’à présent, seuls certains des thèmes appartenant au jeu sont disponibles, bien qu’il n’y ait aucun doute sur la capacité des internautes à faire en sorte que, dans un court laps de temps, l’intégralité de la bande originale du jeu soit restaurée dans son état d’origine.

Cela pourrait générer de la frustration chez les dirigeants de Nintendo, qui pour une raison quelconque a gardé ces fichiers privés, mais c’est sans aucun doute un soulagement pour les amateurs de l’histoire des jeux vidéo, ajoutant plus d’anecdotes à leur cabinet de curiosités.