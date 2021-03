La bande originale de la Justice League de Zack Snyder arrive avec la nouvelle musique de Junkie XL

Le jour est venu. Beaucoup ont dit que cela n’arriverait pas. Mais Justice League de Zack Snyder est maintenant diffusé sur HBO Max dans toute sa gloire de 4 heures et 3 minutes. Avec cette sortie vient la bande originale composée par Tom Holkenborg, alias Junkie XL, qui n’a pas été entendue dans la sortie en salles originale.

Pour profiter du paysage sonore épique Junkie XL a créé, vous pouvez cliquer ici pour la bande-son complète de Snyder Cut car elle a toujours été destinée à être entendue. Il a été composé par un producteur multi-platine nominé aux Grammy Awards, vous savez donc que vous êtes entre de bonnes mains, et cette musique lie parfaitement toute l’expérience.

Le Ligue de justice la bande originale sort aujourd’hui, le 18 mars. Junkie XL a également la bande originale de Godzilla vs Kong à venir le 25 mars. Les deux films feront leurs débuts en streaming exclusivement sur HBO Max. En plus de ces informations de Warner Bros., nous avons également la liste des morceaux pour la bande originale de Snyder Cut, et un nouveau morceau est sorti de Tom Holkenborg intitulé « Middle Mass (From Zack Snyder’s Justice League) ».

Tom est un producteur et compositeur multi-platine nominé aux Grammy Awards qui a travaillé sur des films tels que Homme d’acier, Mad Max: Fury Road, et Dead Pool. Il a collaboré avec Hans Zimmer sur des partitions pour Christopher Nolan’s Le chevalier noir se lève et Création ainsi que. Il est également très apprécié pour ses remixes et a travaillé avec des artistes tels que Justin Timberlake, Coldplay, Madonna et Daft Punk. Son remix de « A Little Less Conversation » d’Elvis Presley est devenu un succès mondial et s’est classé n ° 1 dans 24 pays différents.

Le Ligue de justice L’album de la bande originale comprend également deux nouveaux morceaux du film, dont « Song To The Siren » interprété par Rose Betts et « Hallelujah » interprété par Allison Crowe. Le communiqué de presse officiel indique ce qui suit.

« WaterTower Music est ravi d’annoncer la sortie le 18 mars de Zack Snyder’s Ligue de justice (Original Motion Picture Soundtrack), qui présente une toute nouvelle partition pour accompagner la vision de Snyder pour le film, créée par le producteur, musicien, compositeur et éducateur multi-platine nominé aux Grammy Awards, Tom Holkenborg, alias Junkie XL (Mad Max: Fury Road, Dead Pool, le prochain Godzilla contre. Kong). L’album présente la musique de Holkenborg de Zack Snyder’s Ligue de justice, le film dans lequel, déterminé à assurer le sacrifice ultime de Superman (Henry Cavill) n’a pas été en vain, Bruce Wayne (Ben Affleck) aligne ses forces avec Diana Prince (Gal Gadot) avec des plans pour recruter une équipe de métahumains pour protéger le monde d’un menace imminente de proportions catastrophiques. Désormais unis, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) sont peut-être trop tard pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid et de leurs terribles intentions . «

Un nouveau morceau de Holkenborg, Middle Mass (De la Justice League de Zack Snyder) est sorti aujourd’hui, rejoignant le précédent « The Crew At Warpower (From Zack Snyder’s Justice League) » comme des opportunités pour les fans d’entendre la musique ancienne du film. Zack Snyder’s Ligue de justice sera disponible dans le monde entier jour et date avec les débuts américains de HBO Max le JEUDI 18 MARS (* à quelques exceptions près). Le long métrage sera disponible dans le monde entier pour louer, acheter, diffuser ou regarder via les services HBO, les fournisseurs de télévision locaux ou une gamme de plates-formes numériques. Et la bande originale sort dans le monde entier le même jour.

Tom Holkenborg appelle Zack Snyder Ligue de justice (Bande originale du film) son « Mount Everest of Scores ». En effet, près de 4 heures de musique de l’album présentent sa production colossale sur un projet qui était une entreprise massive et profondément personnelle pour lui, compte tenu de son lien profond avec Zack Snyder et le film. Les deux ont travaillé ensemble sur la vision musicale originale de Snyder pour le film en 2016; et sont maintenant réunis pour voir cette vision se concrétiser. Explique le compositeur.

« Le score de Zack Snyder Ligue de justice a été un projet pas comme les autres dans ma carrière. C’est un film de quatre heures et demie. J’ai écrit tellement de musique! La partition est parfois entièrement électronique et parfois entièrement orchestrale. Il comprenait de nombreux éléments mondiaux, de la roche et même du piège. Et tout a été écrit pendant Covid, donc c’était une expérience incroyablement pratique, isolée et intense; et je pense que cela ressort dans le score. Ce projet exigeait tellement à tant de niveaux, et nous tous impliqués le devions aux fans et à Zack de lui donner tout ce que nous avions. «

Incontestablement, l’album met en valeur le meilleur de Tom Holkenborg, qui a été inspiré pour mettre tout ce qu’il avait dans l’opus. La bande originale met en valeur son spectre complet en tant que compositeur et s’appuie sur son expérience en tant que producteur de rock, producteur de musique électronique, ses collaborations de musique du monde et son amour de l’orchestration classique et de la musique de films classiques. Pourtant, même avec ce large mélange stylistique, cet ensemble d’œuvres illumine avec brio une cohésion passionnée au milieu d’une offre plus agressive et plus dramatique que tout ce que le compositeur a déjà proposé.

Le Zack Snyder Ligue de justice (Original Motion Picture Soundtrack) sera disponible le 18 mars. Deux titres, « The Crew At Warpower (From Zack Snyder’s Justice League) » et « Middle Mass (From Zack Snyder’s Justice League) » maintenant disponibles numériquement, et la liste des morceaux est comme suit. Toutes les musiques de Tom Holkenborg sauf indication contraire.

Song to the Siren – Interprété par Rose Betts

Un chasseur se rassemble

Migratoire

Les choses s’effondrent

Wonder Woman Defend / Et quelle bête brute

Feu de fin du monde

Messe moyenne

Division longue

Pas de paradis, pas de chute

Le centre ne tiendra pas, vingt siècles de sommeil pierreux

Comme ci-dessus, donc ci-dessous

Pas de chien, pas de maître

Prenez ce royaume par la force

Un éclat de l’épine qui vous a piqué

Cyborg Devenir / Humain Trop Humain

Le chemin vous choisit

Aquaman retourne / transporte votre propre eau

La provenance de quelque chose de rassemblé

Nous faisons cela ensemble

La volonté de puissance

La fumée devient le feu

Je t’apprends, l’Overman

Une lueur à la porte des vivants

Comment nous nous réalisons

Le soleil se lève pour toujours

Monde souterrain

Superman Rising, Pt. ف / Un livre d’heures

Au-delà du Bien et du Mal

Constructeur de monuments

Destructeur de monument

Urgrund

Alors commence la fin

La maison d’appartenance

Terrien

Le vol est notre nature

Indivisible

Et le Lion-Terre a rugi, Pt.

Et le Lion-Terre a rugi, Pt.

Superman Rising, Pt. ق / Immobile

À la vitesse de la force

Mon garçon brisé

Cette terrible force

Une réapparition éternelle du changement

Nous nous tuons

Votre propre maison s’est transformée en cendres

Toutes les villes non perturbées

L’art de préserver le feu

L’équipage de Warpower

Le thème de la Fondation (tiré de la Justice League de Zack Snyder)

Batman, un devoir de se battre / de voir

Batman, une invocation pour guérir / être vu

Wonder Woman, un appel à se tenir debout / Un monde éveillé

Flash, l’espace pour gagner / Notre héritage est maintenant

Hallelujah -Réalisé par Allison Crowe

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming