La bande originale de Cowboy Bebop arrive en vinyle cet automne

Une semaine après le Cowboy Bebop La bande originale a fait ses débuts sur Spotify vient de l’annonce d’une nouvelle édition physique: la musique sortira dans le monde entier sur vinyle cet automne, a annoncé vendredi Milan Records.

Connu comme Cowboy Bebop (Bande originale de la série), le double LP de 22 titres gatefold est prévu pour le 6 novembre. Ce sera la première fois que la musique de l’anime acclamé de la fin des années 90 de Shinichirō Watanabe – par le groupe japonais Seatbelts – sera disponible sur vinyle en dehors de Japon.

Le package sera disponible dans une variété de couleurs, avec différentes disponibles chez Milan Records, Mondo, Light in the Attic, Right Stuf et Newbury Comics. Et il comportera des illustrations de couverture exclusives de Toshihiro Kawamoto, concepteur de personnages et directeur d’animation sur Cowboy Bebop. Les précommandes du plateau de vinyle seront mises en ligne le 6 août au magasin de Milan Records. La société n’a pas encore annoncé de prix; nous avons demandé plus de détails et nous mettrons à jour cet article avec toutes les informations que nous recevons.

Cowboy Bebop a fait ses débuts au Japon en 1998 et n’a duré que 26 épisodes, mais est devenu l’un des anime les plus célèbres et les plus aimés au monde. Le spectacle suit un chasseur de primes nommé Spike Spiegel et son équipage dans des aventures dans l’espace. Cowboy Bebop est particulièrement réputé pour sa bande-son jazzy par Seatbelts, y compris son thème d’ouverture, «Tank!»

Si vous cherchez à revoir Cowboy Bebop lui-même, il est diffusé sur Hulu. De plus, Netflix produit actuellement une adaptation en direct avec John Cho dans le rôle de Spike Spiegel.

Voici la liste complète des titres pour Cowboy Bebop (Bande originale de la série):