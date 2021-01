La bande d’audition qui fuit de Peacemaker contient NSFW Aquaman Diss

Une fuite Pacificateur la cassette d’audition comportait un diss de NSFW Aquaman. La bande a depuis été rendue privée. James Gunn travaille actuellement sur le processus de post-production de La brigade suicide tout en développant et en coulant le Pacificateur série, qui mettra en vedette John Cena. En plus de Cena, la série mettra également en vedette Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland et Chris Conrad, ainsi que Lochlyn Munro, Chukwudi Iwuji, Annie Chang et Christopher Heyerdahl.

L’acteur Tony Sancho a été vu dans les tests de bande d’audition divulgués pour ce que l’on pense être Pacificateur acolyte Tank Man ou Gangbuster. Le rôle exact que Sancho testait à ce moment n’a pas été confirmé. Le clip est humoristique et présente de jolies accusations de NSFW sur Aquaman et sa vie amoureuse. Le personnage mystérieux de Sancho a une conversation avec Miracle Man quand Miracle Man déclare: « F *** Aquaman. Il baise une femme, très bien. Il baise des mecs, pas de problème. Mais quand il commence à baiser. * ing fish, il va trop loin. «

Si ce dialogue de Casque bleu est une indication, La brigade suicide obtiendra certainement la cote R promise par le réalisateur James Gunn. C’est loin de son travail avec Marvel Studios et gardiens de la Galaxie. Quant à John Cena, il est très enthousiaste à l’idée de jouer le rôle de Peacemaker dans le film et la série télévisée. « J’ai déjà dit que ce fut un immense honneur et une opportunité incroyable de faire partie de La brigade suicide et de travailler avec James sur ce qui va être un film fantastique « , a récemment déclaré Cena. » Je suis incroyablement excité d’avoir la chance de faire à nouveau équipe avec lui pour Pacificateur. Nous avons hâte que les fans voient ça. «

James Gunn a dit précédemment: « Pacificateur est l’occasion de se plonger dans les problèmes mondiaux actuels à travers l’objectif de ce super-héros / supervillain / et le plus grand connard du monde, « qui donne également aux fans une idée de ce que sera la série. Gunn a poursuivi en disant: » HBO est venu vers moi et a dit que si je faisais une émission de télévision basée sur quelqu’un de l’équipe, qui serait-ce? »Il a poursuivi en disant:« J’ai dit qu’il y avait TELLEMENT de personnages sur lesquels j’aimerais faire une émission de télévision. D’accord, ont-ils dit, mais qui aimeriez-vous faire en premier? J’ai dit probablement Pacificateur. Ils ont dit d’accord, voici de l’argent, va faire quelque chose que personne n’a jamais vu auparavant. J’ai dit okey-doke. «

La brigade suicide et le Pacificateur series sont deux projets que les fans de DC ont hâte de voir cette année. Le film devrait sortir en salles en août, date à laquelle la série devrait également faire ses débuts sur HBO Max. Cependant, il y a de fortes chances que ces dates de sortie changent avant l’arrivée de l’été. le Pacificateur la bande d’audition a été publiée pour la première fois sur Reddit avant d’être rendue privée.

Sujets: Peacemaker, Suicide Squad 2, HBO Max, Streaming