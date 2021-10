La bande-annonce Uncharted avec Tom Holland a fait sensation parmi les fans

Tom Holland il ne cesse d’ajouter des projets à sa carrière. L’acteur, connu dans le monde entier pour son interprétation de Peter Parker dans les films Spider-Man de Marvel, est l’un des jeunes les plus acclamés de ces derniers temps. Son niveau et son charisme le positionnent comme l’un des plus aimés et respectés de l’industrie.

C’est pour ça que Tom Holland n’arrête pas de récolter des fans à travers le monde. Avec son passage au MCU, l’interprète a pointé sa carrière vers le haut, mais c’est alors lui qui a su rester l’un des plus recherchés par les producteurs. A tel point que Sony n’a pas manqué l’occasion d’avoir un contact avec lui pour l’encourager à être le protagoniste de son nouveau film, Inexploré.

Le synopsis du film, offert par Sony, dit : «Uncharted nous présente un jeune homme rusé et charismatique nommé Nathan Drake (Tom Holland) dans sa première aventure en tant que chasseur de trésors avec son partenaire ingénieux Victor Sully Sullivan (Mark Wahlberg). Dans une aventure d’action épique qui s’étend sur le monde, les deux se lancent dans une recherche périlleuse du plus grand trésor jamais trouvé alors qu’ils traquent les indices qui pourraient les conduire au frère perdu depuis longtemps de Nathan.”.

Et, dont la sortie est prévue en février 2022, le film dans lequel Holland jouera vient de sortir sa première bande-annonce. Avec beaucoup d’émotion et de joie, l’acteur a publié l’avancée officielle sur ses réseaux sociaux, qui a été partagée par Zendaya et plusieurs de ses followers.

De plus, il convient de noter que de nombreux fans de Tom Holland Ils n’ont pas manqué l’occasion et ont fait de l’acteur une tendance sur Twitter. Chaque fois que le Britannique publie quelque chose ou que des nouvelles sont connues à son sujet, le réseau des oiseaux explose et cela ne peut être l’exception. Découvrez les meilleurs tweets sur la première de la bande-annonce de Inexploré.

Les meilleurs tweets pour la bande-annonce Uncharted avec Tom Holland :

