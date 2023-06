La bande-annonce The Deepest Breath de Netflix plonge profondément dans l’océan

Netflix a publié la bande-annonce officielle du nouveau documentaire Le souffle le plus profond. De A24, Motive Films et Ventureland, le doc raconte l’histoire de deux plongeurs experts dont les chemins se croisent à travers leur amour commun de s’aventurer au plus profond de l’océan pour « l’un des sports les plus dangereux au monde ». Le doc commencera à être diffusé le 19 juillet 2023 et vous pouvez consulter la nouvelle bande-annonce ci-dessous.







La ligne de connexion officielle pour Le souffle le plus profond est comme suit:

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Ce documentaire passionnant raconte l’histoire de la championne d’apnée Alessia Zecchini et du plongeur expert en sécurité Stephen Keenan, qui semblaient destinés à se rencontrer au sommet de leur carrière. Des images brutes de plongée sous-marine et des interviews approfondies entraînent les téléspectateurs dans leur voyage émotionnel dans les profondeurs époustouflantes et silencieuses de l’océan, un endroit à couper le souffle invisible pour tous sauf pour quelques chanceux – où des réalisations exaltantes et des risques inévitables les attendent. De la réalisatrice Laura McGann, The Deepest Breath capture le mélange saisissant de destin et de danger au cœur du lien indéniable de deux athlètes et offre un aperçu inédit de l’un des sports les plus dangereux au monde.







Aller profondément sous l’eau dans la respiration la plus profonde

Netflix

Le doc est réalisé par Laura McGann et produit par John Battsek, Sarah Thoms, Jamie D’Alton et Anne McLoughlin. Il est produit par Bart Layton, Ben Cotner, Emily Osborne et Adriana Banta. Robert Ford a coproduit. Ceux présentés dans le doc incluent la championne italienne de plongée libre Alessia Zecchini; l’apnéiste irlandais Stephen Keenan, recordman; l’apnéiste russe Natalia Molchanova ; et l’apnéiste italien décoré Homar Leuci.

« Le cadre et la puissance émotionnelle de cette histoire sont ce qui m’a initialement poussé à vouloir faire ce documentaire », a déclaré McGann, via TUDUM de Netflix, à propos du film. « Filmer à travers le monde et avec les sujets remarquables au cœur de Le souffle le plus profond a été l’expérience la plus inspirante et la plus enrichissante de ma carrière.

Dans une interview séparée avec Vanity Fair, le réalisateur a également observé : « Les apnéistes prennent leur sécurité très au sérieux. Ils atténuent les risques autant qu’ils le peuvent. Ce sont des adultes. Ils connaissent le danger encouru, mais ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour s’assurer qu’ils rentrent chez eux pour le dîner tous les soirs. »

La plongée libre compétitive est comme la plongée sous-marine, mais sans bouteille de plongée ou tout autre appareil permettant aux plongeurs de respirer sous l’eau. Les plongeurs libres sont plutôt entraînés à retenir leur souffle pendant de longues périodes, comme on le verra dans Le souffle le plus profond. Bien sûr, la plongée libre est l’un des sports les plus dangereux au monde, étant donné le risque de tomber inconscient et de se noyer en profondeur sous l’eau. Netflix prévient que le documentaire discutera des plongeurs qui ont survécu aux pannes d’électricité avec ceux qui ne l’ont pas fait, avec des images et des descriptions de « personnes en danger intense à cause de la plongée libre ».

Le souffle le plus profond commencera à diffuser sur Netflix le 19 juillet 2023. Vous pouvez diffuser le film sur l’application Netflix ainsi que sur le site Web Netflix.com.