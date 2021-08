La bande-annonce Teaser de la saison 3 des garçons fait entrer l’ex-petit ami de Starlight Supersonic

Alors que nous attendons avec impatience une bande-annonce, Amazon Prime taquine lentement Les garçons saison 3 avec du marketing viral décrivant des segments d’actualités qui comblent certaines des lacunes entre la deuxième et la troisième saison. Vous apportant les dernières nouvelles du monde de Vought, le segment aborde des questions aussi importantes que, Starlight se dirige-t-il vers une supernova ? Making Waves: les allégations explosives de Deep à propos de Church of the Collective. Et enfin, Wall They’ve Got : les fans de Homelander se dressent contre les super-terroristes.

Reportage depuis le monde hyper-violent et habité de super-héros de Les garçons, le dernier segment trouve la chaîne YouTube de Vought International fournissant plusieurs mises à jour concernant la vie de Starlight, The Deep, Queen Maeve, A-Train, et plus, et confirmant même le retour de l’ex-petit ami de Starlight Supersonic, anciennement connu sous le nom de Drummer Boy.

En raison d’être joué par Miles Gaston Villanueva, les bandes dessinées représentent Drummer Boy comme le co-leader de l’équipe de super-héros Young Americans aux côtés de Starlight. Le couple entretient avec bonheur une relation profondément religieuse et non sexuelle, qui, étant le monde de Les garçons s’effondre lorsque Starlight surprend Drummer Boy en train de participer à des délices charnels avec sa coéquipière, Holy Mary. Nul doute que plusieurs de ces éléments seront utilisés dans l’adaptation.

Avec l’aimable autorisation d’Amazon Prime, Les garçons est basé sur la bande dessinée du même nom de Garth Ennis et Darick Robertson. La série se déroule dans un univers où des individus surpuissants sont reconnus comme des héros par le grand public et appartiennent à la puissante société Vought International, qui les commercialise et les monétise. En dehors de leurs personnages héroïques, la plupart sont arrogants et corrompus. La série se concentre principalement sur deux groupes: The Seven, la première équipe de super-héros de Vought International, et les Boys titulaires, des justiciers cherchant à garder les héros corrompus sous contrôle.

Avec une distribution d’ensemble qui comprend Karl Urban, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capon et Karen Fukuhara en tant que justiciers titulaires, et Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Chace Crawford, Jessie T. Usher et Nathan Mitchell en tant que membres du » Sept », Les garçons a été acclamé par la critique pour son approche peu orthodoxe et satirique du genre des super-héros.

La deuxième saison de Les garçons se termine d’une manière plus culminante que d’habitude, avec le méchant de la pièce, le superpuissant Homelander, faisant quelque chose d’indicible tout en regardant les toits de la ville. Depuis le début, Homelander a été une tornade de narcissme et de violence, mais selon l’acteur Antony Starr, les choses vont encore empirer. « Il y a deux mots qu’Eric m’a dit à propos de la saison 3 », a depuis révélé Starr concernant la direction de la troisième série. « Sa description de la saison 3 de Homelander était : ‘Deux mots, maniaque homicide.’ C’est tout ce que je sais. »

L’acteur de Mother’s Milk Laz Alonso a également récemment taquiné la folie qui s’abattra sur The Boys dans la saison 3 en disant: « Je vais vous le dire de cette façon. Je parlais à la maquilleuse en chef et elle est chargée de commander le sang – c’est l’un de ses nombreux emplois. Elle m’a dit que toute la saison 2… Quand vous parlez de vrac, je ne pense pas qu’ils aient utilisé plus d’un gallon de sang dans la saison 2, croyez-le ou non. Saison 3, nous sommes déjà à trois gallons et demi de sang. Cela devrait donc vous donner une petite indication de l’endroit où cela va. «

Les deux saisons de Les garçons sont maintenant disponibles pour regarder dans son intégralité sur Amazon Prime. En ce qui concerne la troisième saison, il est possible que la série soit diffusée fin 2021, bien que dans les circonstances actuelles, il soit beaucoup plus probable que les fans ne verront Les garçons revenir à l’écran avant 2022.

