La bande-annonce tant attendue de Hawkeye est arrivée !

merveille une surprise en réserve pour le 24 novembre : la série Oeil de faucon par la plateforme de streaming Disney+. Aujourd’hui, ils ont présenté l’avant-première exclusive qui nous anticipe un peu sur ce que nous verrons dans ce programme. La vie de Clint Barton est allé de l’avant après les événements survenus en Avengers : Fin de partie et ont remis sa famille dans le blip. Combien de temps durera la paix pour ce personnage ?







La bande-annonce montre que Barton passe du bon temps avec sa famille. Vous pouvez voir en arrière-plan qu’ils vont voir une œuvre musicale basée sur le Capitaine Amérique: Rogers, La comédie musicale. La saine habitude d’étudier pour relier toutes ses propriétés est toujours présente. Puis, une information alarmante surgit : le justicier masqué qui terrorisait le monde criminel est de retour. Cependant, Clint n’a rien à voir avec les actions de son ancien alter ego.

Hawkeye est de retour !

Un peu de mémoire : fr Fin du jeu, Clint Barton a pris l’identité de Ronin, un justicier cruel et violent qui a impitoyablement assassiné des criminels. De cette façon, il a reporté la douleur d’avoir perdu sa famille dans le claquement de Thanos. Maintenant Clint sent le passé « l’a atteint » et vous devrez sûrement faire face aux conséquences de vos actes.

Mais… Qui est le justicier masqué ? Barton sort pour l’affronter et découvre qu’il s’agit d’une jeune femme mystérieuse et intrépide, nommée Kate évêque, avec une grande habileté pour le combat au corps à corps et un goût semblable au sien pour l’arc et la flèche. En fait, elle déclare que certains la classent comme « le meilleur archer du mondeEnsemble, ils devront faire face aux menaces que le crime leur réserve.

Le passé revient toujours. Photo : IMDb.



La bande-annonce a un motif de Noël avec de la musique et des scènes qui évoquent cette période de l’année. De nombreuses séquences d’action montrent que, en ce sens, cette série ira dans le même sens que celle de Faucon et le soldat de l’hiver. Oeil de faucon et Kate semblent avoir une dynamique particulière lorsqu’ils travaillent ensemble et il sera intéressant de voir comment cette relation se développe alors qu’ils se battent pour la justice.

Toujours pas abonné Disney+ accéder aux contenus exclusifs de merveille? S’abonner dans ce lien. Tu ne le penses pas!