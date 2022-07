La bande-annonce tant attendue de Black Panther : Wakanda Forever

merveille

Black Panther : Wakanda Forever a une nouvelle bande-annonce avec beaucoup d’émotion pour la perte tragique de Chadwick Boseman qui se traduit par l’absence de T’Challa.

©IMDBPanthère noire : Wakanda pour toujours

La comique con de san diego Ce fut une expérience inoubliable si vous êtes fan de Univers cinématographique Marvel avec toute l’actualité de ce qu’on peut déjà appeler le Saga du multivers à l’intérieur duquel se trouve Panthère noire : Wakanda pour toujours. Cette suite de Ryan Coogler dira ce que c’est que pour la nation africaine avancée d’avancer sans son leader T’Challa.

Bien sûr, c’est un bel hommage à Chadwick Boseman, l’acteur qui a dit au revoir au monde le 28 août 2020 après avoir lutté secrètement contre un cancer qui ne l’a pas empêché de prêter son corps à T’Challa, lui donnant même une présence intimidante de ce même physique dans lequel il souffrait de cette terrible maladie . Un exemple de résilience pour nous tous !

L’avance de Panthère noire : Wakanda pour toujours a en arrière-plan une version très émouvante de La femme ne pleure pasla chanson rendue populaire par Bob Marley et les Wailers. Dans ce cas, c’est une voix féminine qui interprète le thème qui donne un poids spécifique encore plus dramatique aux images qui montrent la douleur que Shuri, Nakia, Ramonda et Okoye traversent à cause de la perte de leur roi.

Une avancée nostalgique

On peut voir la Dora Milaje en action de la même manière que de vieilles connaissances reviennent du premier volet de Panthère noire tout comme Everett Ross et M’Baku. Ils ont su devenir de grands alliés de T’Challa et maintenant l’avenir de Wakanda repose sur bon nombre de ces personnages car la nation la plus avancée de la planète sera impliquée dans une terrible menace.

Des profondeurs de l’océan viendra Namorun puissant adversaire qui profitera de l’absence de champion à Wakanda pour envahir la nation africaine dans une guerre qui inclura l’Atlantide en tant qu’antagoniste des terres qui étaient autrefois protégées par Panthère noire mais aujourd’hui, ils manquent de quelqu’un avec le pouvoir nécessaire pour prendre soin de leur peuple comme l’a fait T’Challa.

Le film réalisé par Ryan Coogler suit la même ligne que l’entrée précédente du Univers cinématographique Marvel avec des costumes impressionnants, des valeurs de production uniques, des séquences à couper le souffle et les meilleurs effets visuels. Panthère noire : Wakanda pour toujours Il semble être à la hauteur de son prédécesseur sur ces aspects, il faudra voir comment il résout l’absence de Chadwick Boseman.

Panthère noire : Wakanda pour toujours Il met en vedette Letitia Wright dans Shuri, Martin Freeman dans Everett Ross, Tenoch Huerta dans Namor, Lupita Nyong’o dans Nakia, Angela Bassett dans Ramonda, Danai Gurira dans Okoye, Winston Duke dans M’Baku et Dominique Thorne dans Riri Williams. Le film sortira ensuite dans les salles du monde entier 11 novembre 2022.

