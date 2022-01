La bande-annonce Studio 666 de Foo Fighters donne un tout nouveau sens à une piste de tueur

L’équipe des Foo Fighters a une date limite avec son manager, interprété par Jeff Garlin, en train de souffler dans le cou pour un autre album dans leur nouveau film Studio 666. Ils veulent trouver le bon endroit, avec la bonne ambiance, l’acoustique, l’inspiration et les logements pour faire leur 10e album. Leur objectif? « Nous devons briser le moule avec celui-ci. » La somptueuse maison dans laquelle ils ont trouvé pour vivre et créer leur chef-d’œuvre est accompagnée de quelques peccadilles. Peccadilles démoniaques ! Studio 666 nous montre comment faire un « album tueur ».

Bienvenue ! Nous avons tous vu Dave Grohl glisser sans effort dans le rôle de Satan via Tenacious D dans le Pick of Destiny, et nous le connaissons comme un innovateur sur le jeu de pièges, il ne devrait donc pas être surprenant de le voir aux yeux de démon noir et tenter de décapiter le pauvre Taylor Hawkins avec son chapeau haut de forme. Le film d’horreur rock, réalisé par BJ McDonnell et écrit par Jeff Buhler et Rebecca Hughes, met en vedette Grohl aux côtés des autres membres du groupe Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett et Rami Jaffee, ainsi que Whitney Cummings, Leslie Grossman ( Cette histoire d’horreur américaine alun connaît son horreur !), Will Forte, Jenna Ortega et Jeff Garlin.

«Après des décennies de vidéoclips ridicules et de nombreux documentaires musicaux à notre actif, il était enfin temps de passer au niveau supérieur… Un long métrage de comédie d’horreur. Comme la plupart des choses Foo, Studio 666 a commencé avec une idée farfelue qui s’est transformée en quelque chose de plus grand que nous n’aurions jamais imaginé possible », a déclaré Grohl à propos du film.

« Tourné dans la même maison où nous avons enregistré notre dernier album, 'Médecine à minuit' – vous a dit que cet endroit était hanté ! – nous voulions retrouver la magie classique de tous nos films rock and roll préférés, mais avec une torsion : un gore hilarant qui déchire. Et maintenant, avec l'aide de Tom Ortenberg et de l'équipe d'Open Road Films, nous pouvons enfin sortir ce chat du sac après l'avoir gardé notre secret le mieux gardé pendant deux ans. Soyez prêt à rire, crier et headbanger dans votre pop-corn. Studio 666 va te faire foutre », a-t-il poursuivi.







« Au cours de la dernière décennie, nous avons eu la chance de collaborer avec Foo Fighters sur une variété de grands projets », ont déclaré les producteurs Ramsay & Rota. « Qu’il s’agisse de films documentaires, de séries télévisées ou de vidéoclips, ils apportent toujours leurs grands talents et leur sens de l’humour légendaire. Studio 666 amène cela à un tout autre niveau et nous ne pourrions être plus fiers de ce film. Nous avons hâte de le partager avec le monde.

Tom Ortenberg d’Open Road a déclaré : « Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de faire équipe avec Foo Fighters pour un film qui fera à coup sûr hurler et rire le public. Les Foos apportent leur chimie comique et le talent musical que nous aimons tous au grand écran dans ce film d’horreur hystérique.

Studio 666 sort en salles le 25 février.





