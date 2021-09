La bande-annonce Stop and Go emmène deux sœurs dans un voyage fou pendant la pandémie

L’un des plus grands changements auxquels le monde a dû faire face l’année dernière est la perte de liberté de se déplacer librement à l’extérieur. Le nouveau film indépendant Arrêtez et partez aborde cet aspect de la pandémie de manière comique. Un produit de Sorø Films Production en partenariat avec BuzzFeed Studios, le synopsis officiel de Stop And Go, précédemment intitulé Récupération, peut être lu ci-dessous.

« Les grands projets des sœurs Blake et Jamie pour l’année s’arrêtent brutalement lorsqu’elles sont obligées de sauver leur grand-mère et son chien bien-aimé de sa maison de retraite, avant que leur sœur téméraire ne puisse y arriver la première. Elles se lancent dans une course de cross-country hilarante contre la montre tout en affrontant un éleveur de chiens dérangé, un enfant de 9 ans hautement inapproprié et un Roméo désemparé, le tout au nom de la famille. »

Les stars de cinéma Mallory Everton et Appel de Whitney en tête comme deux sœurs qui sont obligées de faire un voyage à travers le pays pour se rendre chez leur grand-mère au milieu de la pandémie qui fait rage. Les adeptes de la comédie sur Internet se souviendront mieux d’Everton et de Call dans le cadre de l’émission de comédie à sketches au succès immense Studio C.

Après Mallory Everton et Whitney Call ont quitté le Studio C avec la plupart des acteurs originaux, ils se sont installés sur une nouvelle chaîne YouTube, JK ! Studios, où ils ont continué à produire de courts sketches pendant la majeure partie de 2020. La bande-annonce de Arrêtez et partez présente également des apparitions d’autres anciens de Studio C, dont Stephen Meek, qui a co-réalisé le film aux côtés d’Everton, et Jeremy Warner, qui apparaît brièvement comme un spectateur effrayant.

La bande-annonce du film repose fortement sur la chimie crépitante entre Everton et Call, car une grande partie de l’histoire semble se dérouler entre leurs deux personnages seuls sur la route ensemble. Il est également précisé à plusieurs reprises que les dangers de la pandémie joueront un rôle important dans l’accélération du drame, car les deux sœurs paniquent chaque fois qu’elles voient une source possible de germes provenant de personnes non masquées.

Nous voyons également d’autres tropes plus traditionnels des films de voyage sur la route, allant d’essayer de démarrer un moteur de voiture réticent et d’essayer de trouver de la bonne musique à jouer pour le voyage, à la recherche d’un endroit isolé pour se soulager en l’absence de toilettes.

Malgré le ton comique du film, il y a aussi un courant de mélancolie sous-jacent alors que Blake et Jamie traversent des routes désertes pour essayer de rejoindre leur grand-mère avant qu’elle ne soit touchée par une épidémie de COVID dans sa maison de retraite. L’air légèrement mélancolique entremêlé entre les scènes humoristiques du film est assez bien résumé par le slogan de la bande-annonce, « faites le meilleur road trip de la pire année ».

Arrêtez et partez a fait sa première mondiale au SXSW de cette année et arrivera à la fois dans les salles de cinéma et à la demande le 1er octobre. En plus de la co-réalisation et de la participation au film, Everton a également été co-scénariste du scénario aux côtés de Stephen Meek. . Le film a été produit par Scott Christopherson, Abi Nielson Hunsaker, Babetta Kelly et Meek, avec Brenna Empey en charge de la cinématographie.

Sujets : Stop and Go