La bande-annonce Shrink Next Door réunit Will Ferrell et Paul Rudd pour Apple TV+

Apple TV+ nous apporte un inattendu, mais très bienvenu, Présentateur retrouvailles, alors que Will Ferrell et Paul Rudd jouent dans la première bande-annonce de la prochaine série de comédie noire Le rétrécissement d’à côté. Le duo comique dirigera la mini-série, dans laquelle Rudd est un psychiatre qui commence à s’implanter dans la vie d’un de ses patients.

Dans Le rétrécissement d’à côté, « Tout va bien… jusqu’à ce que vous voyiez l’image plus grande. Jetez un premier coup d’œil à Le rétrécissement d’à côté, avec Will Ferrell et Paul Rudd. Inspiré par l’histoire vraie de Marty et du thérapeute qui a changé sa vie… puis l’a repris. Lorsqu’il rencontre le Dr Ike pour la première fois, Marty veut juste s’améliorer en matière de limites. En 30 ans, il apprendra tout sur eux et sur ce qui se passe lorsqu’ils sont croisés. »

Nous vivons désormais dans un monde où presque tout peut être adapté pour un film : des manèges dans des parcs à thème, des jeux de société et même des podcasts, avec Le rétrécissement d’à côté adaptant ce dernier, s’ajoutant à la liste toujours croissante de cette tendance de niche. Basé sur une histoire racontée pour la première fois le La Merveille podcast en 2019, le récit original de Le rétrécissement d’à côté a commencé avec le journaliste chevronné Joe Nocera, « dont le voisin dans les Hamptons était un thérapeute nommé Ike. Ike comptait des célébrités et des élites de Manhattan comme ses patients », explique le podcast.

« Il organisait des soirées étoilées dans sa maison de vacances excentrique. Mais un été, Joe a découvert qu’Ike était parti et que tout ce qu’il pensait savoir sur son voisin – et la maison d’à côté – était faux. Le rétrécissement d’à côté est une histoire de pouvoir, de contrôle et de recours à la mauvaise personne pour obtenir de l’aide pendant trois décennies. »

Le rétrécissement d’à côté est réalisé par Michael Showalter et Jesse Peretz, d’après un scénario de Georgia Pritchett. Les acteurs de soutien sont Casey Wilson dans le rôle de Bonnie Herschkopf, Sarayu Blue dans le rôle de Miriam et WandaVisionde Kathryn Hahn dans le rôle de Phyllis Markowitz. Hahn est également apparu dans Présentateur, fabrication Le rétrécissement d’à côté encore plus de retrouvailles qu’on ne le pensait au départ.

Le rétrécissement d’à côté La série devrait donner à Will Ferrell et PaulRudd amplement l’occasion de démontrer une fois de plus leur penchant pour la comédie, Rudd en particulier savourant clairement la chance de jouer le thérapeute sauvage avec des méthodes très peu orthodoxes. Ferrell, quant à lui, se penche davantage sur la présence maladroite que le public ne voit pas souvent de lui, mais qu’il se débrouille si bien dans les goûts de Plus étrange que la fiction.

Le rétrécissement d’à côté est originaire de Civic Center Media en association avec MRC Television, et Ferrell et Rudd sont tous deux à bord en tant que producteurs exécutifs aux côtés de Jessica Elbaum et Brittney Segal. Marshall Lewy, Hernan Lopez et Aaron Hart seront les producteurs exécutifs de Wondery et Jared Sandberg, Katie Boyce et Francesca Levy pour Bloomberg Media, avec l’animateur du podcast Joe Nocera en tant que co-producteur exécutif.

Cette histoire vraie sauvage est un Apple Original, avec Le rétrécissement d’à côté dont la première est prévue le 12 novembre 2021 sur Apple TV +, les trois premiers épisodes étant publiés au total et de nouveaux épisodes suivant chaque vendredi, pour un total de huit épisodes.

Sujets : Apple TV Plus, Streaming