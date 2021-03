La bande-annonce Runaway Bunny donne vie au livre pour enfants de 1942 sur HBO Max

Le 25 mars, HBO Max présentera la nouvelle émission spéciale animée Le lapin fugitif, basé sur le livre pour enfants de Margaret Wise Brown. La productrice et réalisatrice Amy Schatz capture la douce magie de ce classique avec l’utilisation de l’animation, de la narration et de la performance traditionnelles dessinées à la main d’une berceuse originale de Margaret Wise Brown de Tracee Ellis Ross et de chansons des artistes lauréats Grammy® Mariah Carey, Kelly Rowland, Rosanne Cash, Ziggy Marley et Kimya Dawson, ainsi que les nominés aux Grammy Awards Rufus Wainwright et Michael Kiwanuka.

Publié à l’origine en 1942 par HarperCollins Publishers, le livre s’est vendu à plus de 12 millions d’exemplaires et continue d’enchanter des générations d’enfants. Le lapin fugitif fait vivre pour la première fois les illustrations de Clement Hurd et la poésie de Margaret Wise Brown. Avec un petit lapin agité qui rêve de quitter la maison, le film est une exploration de l’amour et de l’enfance. Tout au long de l’histoire, des chansons accompagnent le lapin dans ses aventures imaginaires et magiques dans le monde et de retour à la maison dans le confort de l’amour de sa mère.

« Le lapin fugitif est un classique intemporel sur l’indépendance de la jeunesse et la force de l’amour d’une mère « , a déclaré Billy Wee, SVP, Animation originale, HBO Max. » Amy Schatz a amoureusement donné vie à cette histoire avec un groupe incroyable de collaborateurs. «

Le lapin fugitif contient les chansons suivantes:

La toute nouvelle réinterprétation de Mariah Carey de sa chanson à succès n ° 1 « Always Be My Baby »

Kelly Rowland – « Make You Feel My Love » de Bob Dylan

Rosanne Cash – « Tu es mon rayon de soleil »

Ziggy Marley – « Quel monde merveilleux »

Rufus Wainwright – « Lullabye, Goodnight My Angel » de Billy Joel

Kimya Dawson – « Tu es mon bébé »

Michael Kiwanuka – « Retour à la maison »

Tracee Ellis Ross interprète « Song of the Runaway Bunny », la chanson inédite écrite par Margaret Wise Brown basée sur une ballade d’amour provençale qui a inspiré Brown à écrire ce livre.

Le lapin fugitif est produit et réalisé par Amy Schatz, dont le travail comprend « Goodnight Moon & Other Sleepytime Tales » et la série « Classical Baby », actuellement disponible sur HBO MAX. Les productions de Schatz ont remporté plusieurs Emmy, Directors Guild of America, Peabody et Parents ‘Choice Awards, y compris un prix Emmy 2020 pour un programme pour enfants exceptionnel pour «We Are the Dream».

