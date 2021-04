La bande-annonce Revenge de TMNT Shredder nous laisse le sourire

Lors de l’événement Indie World, nous avons eu la chance de recevoir la bande-annonce de TMNT Shredder’s Revenge et nous avons déjà nos coquilles prêtes.

Après nous avoir fait profiter de l’action rétro passionnante de Streets of Rage 4, l’équipe de Tribute Games nous surprend à nouveau. Nous parlons, bien sûr, de bande-annonce de La vengeance de TMNT Shredder. Il s’agit d’un nouveau jeu vidéo Ninja Turtles conçu avec l’esthétique et l’esprit du légendaire beat’em up sorti dans les années 80.

Il y avait à peine beaucoup de jeu à voir, mais le dernier Nintendo Direct mettant en vedette des studios indépendants nous a donné une nouvelle opportunité de voir l’action rétro de Shredder’s Revenge, qui a évidemment confirmé sa sortie sur Nintendo Switch.

«Il est directement inspiré du jeu Turtle in Time«, Reconnaissez les responsables. «HNous avons mélangé les designs bien connus de ce classique de 87 avec du pixel art très coloré«, Et le résultat est ce que vous voyez dans cette nouvelle bande-annonce, où les quatre tortues ninja affrontent les ennemis emblématiques de la série télévisée (inspirée de la bande dessinée originale).

Comme dans le classique Tribute Games fait allusion, jusqu’à quatre joueurs peuvent profiter de l’action de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge dans leur coopérative pour 4. Aucun autre détail n’a été offert dans cette présentation, au-delà de se rappeler que le jeu vidéo sortira ce même année sans date précise.

En plus de la console hybride, qui, selon eux, «est une console qui s’intègre parfaitement» au jeu, Shredder’s Revenge sortira également sur PC et, vraisemblablement, sur les consoles Xbox et PlayStation.