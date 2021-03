La bande-annonce Quantum Error nous inspire le lointain Doom 3

TeamKill Media présente, à travers la bande-annonce de Quantum Error, sa prémisse de cauchemar de l’espace sombre. Oserez-vous, coupable?

Si vous aimez les jeux de tir à la première personne et que vous aimez le genre d’horreur, faites attention au Bande-annonce d’erreur quantique. Le jeu vidéo TeamKill Media a montré une nouvelle courte vidéo effrayante.

Il nous en apprend un peu plus sur son cadre sombre et accablant, et nous montre certains des dangers que nous pourrions rencontrer à l’avenir lors de la sortie du jeu.

Ce jeu vidéo de tir et d’horreur cosmique est fortement inspiré de Doom 3 et Dead Space, ce que les développeurs eux-mêmes ont reconnu, car ils ont dit que l’action de Quantum Error serait très similaire à celle de ces grands jeux.

Bien que cette vidéo qui a été partagée ne nous permette que de voir un peu plus le jeu vidéo, nous aurons bientôt un nouveau gameplay.

Et c’est que ce teaser vidéo a été utilisé pour annoncer que nous pourrons voir le jeu vidéo dans un nouveau Future Games Show, une série d’événements que le site GamesRadar organise périodiquement. Le 25 mars, nous profiterons d’un gameplay Quantum Error, où nous pourrons en savoir plus sur le jeu.

Bien sûr, cette petite avancée nous permet déjà de voir des améliorations par rapport à il y a des mois.

Le studio a déclaré il y a près d’un an que l’intention était de sortir le jeu vidéo à 4K et 60 ips avec traçage de rayons, mais nous verrons quand il sortira si cet objectif est réellement atteint, ce qui, nous l’espérons, sera le cas.

Le jeu est confirmé pour PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series X. Si vous souhaitez plus de jeux sur le sujet, nous vous invitons à rappeler l’analyse de la gemme qui s’est avérée être Hellbound.