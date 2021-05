La bande-annonce Protege apporte une grande action avec Maggie Q, Michael Keaton et Samuel L.Jackson

Lionsgate a dévoilé le premier trailer de The Protégé. Ce film d’action a une tonne de choses à faire sur papier. Non seulement il met en vedette Michael Keaton, lauréat d’un Oscar (Birdman, Spider-Man: retour à la maison) en combattant avec Maggie Q (Nikita, île fantastique) mais il y a même du Samuel L.Jackson (Les Avengers, Pulp Fiction) jeté là-dedans pour faire bonne mesure. Sans oublier qu’il est réalisé par Martin Campbell, qui nous a précédemment présenté James Bond de Daniel Craig dans Casino Royale. Comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce, Campbell et les acteurs ont emballé beaucoup de combats et d’explosions dans celui-ci.

La bande-annonce démarre avec le personnage de Samuel L.Jackson, Moody, offrant quelques conseils à Anna de Maggie Q. Nous examinons ensuite les compétences particulières d’Anna, qui sont impressionnantes. Elle connaît son chemin autour d’une arme à feu. Ces deux-là ont accumulé beaucoup de corps au fil des ans et cela revient à mordre de manière douloureuse. Anna commence alors à tracer un chemin de vengeance. Les balles volent. Le sang a coulé. Cela ne semble pas inhabituel. Cela ressemble à un film bourré d’action alimenté par la vengeance. Mais il semble bien exécuté. Et le tout est réglé sur un morceau remixé d’Amy Winehouse.

Martin Campbell réalise à partir d’un scénario écrit par Richard Wenk. Arthur Sarkissian, Moshe Diamant, Rob Van Norden, Yariv Lerner et Chris Milburn sont producteurs. Robert Patrick (Terminator 2: Jour du jugement, Scorpion) fait également partie de l’ensemble. Quant à Campbell, sa carrière a été mitigée, c’est certain. Alors qu’il a réalisé deux des films Bond les plus appréciés, Goldeney e et Casino Royale, il a aussi le très décrié La lanterne Verte sous sa ceinture. C’est son premier long métrage depuis 2017 L’étranger.

Dans The Protege, secouru enfant par le légendaire assassin Moody (Samuel L. Jackson) et formée à l’entreprise familiale, Anna (Maggie Q) est le tueur à gages le plus qualifié au monde. Mais quand Maugrey – l’homme qui était comme un père pour elle et lui a appris tout ce qu’elle doit savoir sur la confiance et la survie – est brutalement tué, Anna jure de se venger. Alors qu’elle s’emmêle avec un tueur énigmatique (Michael Keaton) dont l’attirance pour elle va bien au-delà du chat et de la souris, leur confrontation devient mortelle et les détails d’une vie passée à tuer se resserreront encore plus.

Compte tenu de la distribution et de plusieurs autres facteurs, cela a l’étoffe d’un possible coup de dormeur. D’une part, il arrive à la fin d’une saison estivale qui s’annonce bien remplie après une saison quasi inexistante en 2020. À tout le moins, elle devrait profiter aux personnes souhaitant retourner en salles, d’autant plus que la situation aux États-Unis continue de s’améliorer. C’est aussi le même studio qui nous a amené John Wick, alors ils savent comment transformer quelque chose comme ça en or, en supposant que le public est là pour ça. Mais n’allons pas trop vite. Le Protège sort en salles le 20 août depuis Lionsgate. Assurez-vous de vérifier la nouvelle bande-annonce par vous-même.

Sujets: The Protege