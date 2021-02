La bande-annonce officielle de «  The Army of the Dead  »: le nouveau film de Zack Snyder pour Netflix est plein de zombies, de tir et d’action

Enfin, nous avons la bande-annonce officielle de ‘Army of the Dead’ ou ‘Army of the dead’, Le nouveau film de Zack Snyder pour Netflix. C’est un titre très attendu dans lequel Snyder, dont on attendra bientôt sa ‘Justice League’, retourne à ses origines, puisque son premier film était ‘Dawn of the Dead’. Comme nous pouvons le voir dans la vidéo ci-dessous ces lignes, « Army of the Dead » sera diffusé sur Netflix le 21 mai.

Sur l’affiche du film, on retrouve Dave Bautista (acteur et ancien lutteur professionnel), Ella Purnell, Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Raul Castillo, Omari Hardwick, Hiroyuki Sanada, Matthias Schweighöfer et Tig Notaro. Le script a été laissé entre les mains de Snyder, Shay Hatten (dont nous nous souviendrons de ‘John Wick: Chapitre 3 – Parabellum’) et Joby Harold (à partir de ‘King Arthur: The Legend of Excalibur’).

Las Vegas se remplit de zombies

Dans «Army of the dead», Zack Snyder nous emmènera dans la ville de Las Vegas, où il y a eu une épidémie de zombies. Là, dans la zone de quarantaine, un groupe de mercenaires dirigé par Bautista il devra survivre pour perpétrer le « plus grand braquage jamais tenté ». Le film promet de l’action, botter les zombies (sans atteindre l’extrême de «World War Z») et un décor post-apocalyptique digne d’une production comme celle-ci.

Avec ce film, Snyder revient en quelque sorte à son point de départ, car il était le réalisateur de «Dawn of the Dead», son premier film et l’un des plus connus. Snyder a discuté de l’idée avec Warner, mais comme il l’a expliqué dans une interview avec EW, « Ils ne voulaient pas dépenser autant d’argent pour un film de zombies, ou ils ne l’ont tout simplement pas pris au sérieux. » Netflix, cependant, a aimé l’idée.

Selon les propres mots de Snyder, «Army of the Dead» est «déchaîné, un film de braquage de zombies extrême, un grand mélange de genres. À partir de là, vous vous attendez à un pur chaos de zombies et vous l’aurez, à 100%« . Ce n’était pas un film sans problèmes, puisque Tig Notaro a dû tourner quelques scènes pour remplacer Chris D’Elia en raison d’accusations de harcèlement sexuel.

Dans tous les cas, le film est prêt et Il sortira sur Netflix le 21 mai. Il faudra encore attendre un peu pour voir ce qui sera sûrement l’une des grandes premières de la plateforme pour 2021.