La bande-annonce officielle de la saison deux est enfin là

Les choses sont devenues étranges dans la première bande-annonce de RuPaul’s Drag Race UK. (Captures d’écran via Twitter)

Faites glisser les reines, démarrez vos moteurs – la bande-annonce officielle de la deuxième saison tant attendue de RuPaul’s Drag Race UK tombé dimanche soir (3 janvier) et oui, nous en sommes absolument bâillonnés.

Lançant immédiatement l’espoir que 2021 ne sera peut-être pas un incendie de benne à ordures vraiment maudit comme l’année précédente, la bande-annonce est sortie le Twitter officiel de BBC Three et nous soupçonnons honnêtement que David Lynch l’a dirigé car c’est bizarre. Très étrange.

« * Crie * Le Drag Race UK la bande-annonce de la série deux est là !!!! le tweet lu. « * Continue de crier jusqu’au 14 janvier à 19 heures, date à laquelle le premier épisode sort sur BBC iPlayer *. »

«Hey ma soeur!» RuPaul commence dans la vidéo. «Si vous ne pouvez pas vous aimer, comment diable allez-vous aimer quelqu’un d’autre?»

Moutons, thé et beaucoup de paillettes: Drag Race UK s’annonce pour être agressivement britannique

La caméra effectue un zoom arrière pour révéler une pièce dans les coulisses où les reines peuvent être vues faire tout, de l’équitation à la marche des moutons, tandis que les chiots courent autour d’eux dans l’aperçu surréaliste.

Des moniteurs de télévision avec le visage de Mama Ru peuvent être vus dans la pièce, ceinturant certaines de ses lignes célèbres dans ce qui est essentiellement RuPaul. 1984, alors que les 12 concurrents changent et dansent.

Il y a beaucoup, beaucoup de moments mémorables, mais voir le premier concurrent écossais de la franchise, Lawrence Chaney, chevaucher une cornemuse géante alors qu’elle crie «Ralentissez, Nessie» est certainement un moment fort de la fièvre.

En plus de Tayce disant son nom de manière hypnotique encore et encore et Tia Kofi portant une robe en forme de tasse de thé, parce que la Grande-Bretagne, on suppose.

De retour le 14 janvier sur BBC iPlayer, la nouvelle saison verra RuPaul, Michelle Visage, Alan Carr et Graham Norton présider une nouvelle distribution diversifiée de reines.

Il verra également une constellation de talents britanniques rejoindre le jury, notamment Dawn French, Maya Jama et Jessie Ware, Elizabeth Hurley, Lorraine Kelly, Sheridan Smith, MNEK et Jourdan Dunn.