La bande-annonce officielle de la Justice League de Zack Snyder est arrivée

Après des semaines de taquineries, de clips et de battage médiatique sur les réseaux sociaux, Zack Snyder et HBO Max ont enfin laissé tomber la bande-annonce officielle de ses 4 heures Ligue de justice le film devrait faire ses débuts sur le service de streaming le 18 mars.

Oui, l’âge des héros est arrivé, encore une fois, et nous avons un très bon aperçu de ce Zack Snyder et la société ont travaillé tout ce temps. Nous avons vu plusieurs teasers et clips, mais jusqu’à présent, il s’agissait principalement de scènes remaniées avec peu de nouvelles séquences … plus maintenant.

Il se passe tellement de choses dans cette bande-annonce de près de deux minutes et demie qu’il est vraiment difficile de résumer, mais c’est certainement le point culminant de tout l’univers de Snyder jusqu’à présent avec des voix off et des thèmes débordant des films précédents, y compris Homme d’acier et Batman contre Superman, tous se référant au scénario apocalyptique.

Pour commencer, nous obtenons nos premiers vrais bons regards non seulement Darkseid et son armée, mais aussi ses capitaines Granny Goodness et DeSaad. Et parmi les visuels incroyables, il y a des images choquantes de Steppenwolf lui-même à genoux devant son plus grand et plus méchant patron.

Mais les images qui vont certainement causer le plus de buzz appartiennent à la récente révélation Joker, joué à nouveau par Jared Leto. Une partie de la séquence de cauchemar que nous avons vue brièvement dans la version théâtrale de Ligue de justice, le Prince clown du crime prononce la ligne absolument terrifiante, « Nous vivons dans une société où l’honneur est un lointain souvenir… » à Homme chauve-souris lui-même.

Nous aurons beaucoup plus à dire, y compris les réactions et les pannes, mais pour l’instant, consultez la bande-annonce complète ci-dessous!