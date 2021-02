La bande-annonce officielle de «  Cruella  » de Disney est enfin arrivée

Après des mois d’attente, la bande-annonce officielle de Disney’s Cruella est enfin arrivé et promet une histoire étonnamment intéressante sur la naissance de l’un des méchants les plus emblématiques de Disney.

Comme promis avec la nouvelle affiche d’hier, la bande-annonce officielle de Cruella tombé tôt ce matin. La bande-annonce de 92 secondes est racontée par Cruella elle-même, un choix intéressant, car Cruella de Vil n’est guère un narrateur fiable.

Vous pouvez voir la bande-annonce officielle ci-dessous:

Il se passe beaucoup de choses dans cette bande-annonce. D’une part, sur la base du changement radical d’apparence d’Emma Stone du début à la fin, il semble que ce film va couvrir une période importante. Pour un autre, en écoutant la narration de Cruella, on dirait qu’elle est un personnage qui n’est pas complètement là pour commencer. Il sera intéressant de voir comment Cruella est basculée dans son obsession pour la fourrure de chien. De plus, sur une note personnelle, j’aime qu’ils reproduisent le rire emblématique de Cruella. C’est l’une de mes choses préférées sur le personnage et je suis heureux que cela soit conservé dans cette histoire d’origine. Et je dois dire, est-ce que quelqu’un d’autre a repéré la «place de Vil» dans la bande-annonce?

Un dernier détail: il n’y a aucune mention de Cruella tomber bientôt sur Disney +. Je suis un peu surpris étant donné que la pandémie est loin d’être résolue, mais il reste encore beaucoup de temps entre maintenant et le 28 mai pour que Disney change d’avis sur ce point. Compte tenu de mes sentiments mitigés sur ce film existant en premier lieu, je me trouve prudemment intrigué par l’histoire promise, et il sera intéressant de voir ce film se jouer plus tard cette année. Un soulagement? Cruella ne semble pas suivre la voie de maléfique et essayer de faire de Cruella de Vil autre chose que ce qu’elle est: un méchant.

Dans les années 1970 à Londres, la jeune créatrice de mode Estella de Vil devient obsédée par les peaux de chiens, en particulier les Dalmatiens, jusqu’à ce qu’elle devienne finalement une légende impitoyable et terrifiante connue sous le nom de Cruella.

Cruella arrive dans les salles le 28 mai 2021.