La bande-annonce n°2 d’Encanto de Disney présente John Leguizamo dans le rôle de Doomsayer Oncle Bruno

Disney a publié une nouvelle bande-annonce pour son prochain long métrage d’animation, Encanto. Le dernier aperçu montre la famille Madrigal qui vit dans une maison magique (une casita) située dans les montagnes de Colombie. La demeure magique a donné à chaque membre de la famille un pouvoir spécial, notamment une super force et une guérison. Cependant, Mirabel n’a pas encore pu débloquer son cadeau et se sent exclue.

Studios d’animation Walt Disney Encanto raconte l’histoire d’une famille extraordinaire, les Madrigals, qui vivent cachées dans les montagnes de Colombie, dans une maison magique, dans une ville animée, dans un endroit merveilleux et charmant appelé un Encanto. La magie de l’Encanto a béni chaque enfant de la famille avec un cadeau unique allant de la super force au pouvoir de guérir-chaque enfant sauf un, Mirabel (voix de Stéphanie Beatriz). Mais lorsqu’elle découvre que la magie entourant l’Encanto est en danger, Mirabel décide qu’elle, la seule Madrigal ordinaire, pourrait bien être le dernier espoir de sa famille exceptionnelle.

La bande-annonce montre Mirabel en train de vivre une aventure passionnante qui comprend du danger, de la magie et de nombreux animaux colorés. Ce film d’animation ressemble à un voyage passionnant qui comportera de nombreux moments réconfortants impliquant de retrouver votre famille et de découvrir vos propres capacités uniques.

Il a également été annoncé aujourd’hui que l’acteur Jean Leguizamo (Esprit critique, Âge de glace) a rejoint la distribution vocale. « J’étais tellement excité d’être invité à la fête », a déclaré Leguizamo. « Lin-Manuel [Miranda] m’a écrit un rap, et j’ai flippé ! De plus, c’est une si belle histoire qui se déroule en Colombie. C’est une première à bien des égards. La magie est enchanteresse, la comédie est si forte et le monde créé est irrésistible. »

Leguizamo prête sa voix à Bruno, l’oncle de Mirabel qui a le don de voir l’avenir. Les prédictions honnêtes et souvent catastrophiques de Bruno ne sont pas toujours bien reçues par le reste de la famille, il a donc disparu il y a longtemps, devenant l’oncle dont personne ne parle. « Bruno est tellement convaincant parce qu’il est ce gars qui ne s’intègre jamais tout à fait », a déclaré Leguizamo. « C’est un outsider, mais il comprend aussi mieux le monde parce qu’il a toujours voulu en faire partie. »

La distribution vocale comprend également Stephanie Beatriz dans le rôle de Mirabel; María Cecilia Botero dans le rôle de la grand-mère de Mirabel, Alma alias Abuela; Angie Cepeda et Wilmer Valderrama en tant que parents de Mirabel, Julieta et Agustín; et Diane Guererro et Jessica Darrow en tant que sœurs de Mirabel, Isabela et Luisa. Carolina Gaitán et Mauro Castillo en tant que tante et oncle de Mirabel, Pepa et Félix prêtent également leurs voix; et Adassa, Rhenzy Feliz et Ravi Cabot-Conyers en tant que cousins ​​de Mirabel Dolores, Camilo et Antonio, respectivement.

Encanto présente toutes les nouvelles chansons de Lin-Manuel Miranda, qui a déjà travaillé avec Disney sur Moana. La version enregistrée de Hamilton a également apporté à Disney une tonne de succès sur Disney +.

Selon Boucleur, Miranda est attachée à ce projet « dès 2016 ». Miranda serait « partie en repérage en Colombie avec les cinéastes avant que de grands changements ne soient faits en termes d’histoire, d’images ou de chansons ». « Il est inhabituel d’avoir votre auteur-compositeur si tôt dans le processus, d’avoir votre auteur-compositeur en voyage de recherche, d’avoir votre auteur-compositeur réellement une partie du développement de ce que sera l’histoire », a déclaré Spencer. « Cela a donné à Lin une si grande propriété et une si grande base dans ce qu’il voulait que ce film soit. On ne lui a pas seulement dit: » Voici le domaine du film où nous pensons qu’ils devraient chanter une chanson « . Il l’a instinctivement dans son propre cœur parce qu’il a été un tel collaborateur depuis le tout début. »

Miranda a également contribué à Encantola direction et ses personnages. Bush a expliqué comment l’écriture et les idées de Miranda ont eu un impact sur l’orientation du film.

« Ce n’était pas seulement ‘nous avons une idée pour une chanson’, puis Lin a écrit une chanson. Cela a fait des allers-retours », a déclaré Bush. « Et Charise et moi étions constamment inspirés par les idées de Lin en termes de ce à quoi les personnages pourraient ressembler, en remettant cela dans le script, en voyant comment cela a ensuite changé l’histoire et changé les personnages. C’était cette évolution continue, un processus circulaire, c’était incroyablement amusant. » Encanto sort en salles le 24 novembre, juste à temps pour Thanksgiving. Il sort en exclusivité en salle.

Thèmes : Encanto, Disney