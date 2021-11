La bande-annonce n°2 de Turning Red de Pixar présente Heartthrob Boy Band 4 * Town

La bande-annonce Turning Red de Disney et Pixar présente Mei Lee (voix de Rosalie Chiang), une adolescente de 13 ans confiante et idiote, déchirée entre rester la fille dévouée de sa mère et le chaos de l’adolescence. Sa mère protectrice, voire un peu autoritaire, Ming (voix de Sandra Oh), n’est jamais loin de sa fille, une triste réalité pour l’adolescente. Et comme si les changements dans ses intérêts, ses relations et son corps ne suffisaient pas, chaque fois qu’elle est trop excitée (ce qui est pratiquement TOUJOURS), elle -POOFS!- en un panda roux géant !

Devenir rouge a été réalisé par le lauréat d’un Oscar Domee Shi (court métrage Pixar Bao) et produit par Lindsey Collins Selon Devenir rouge réalisateur Domee Shi, si vous racontez l’histoire du passage à l’âge adulte d’une fille de 13 ans au début des années 2000, il est pratiquement obligatoire d’inclure un groupe de garçons. « Nous avions besoin que notre personnage Mei soit obsédé par quelque chose que sa mère n’approuverait pas », a déclaré Shi. « Les groupes de garçons ont été le premier pas dans le monde des garçons pour beaucoup de filles de cet âge. Les gars étaient tous super jolis, raffinés, doux et affectueux, et ils avaient un moyen de réunir les filles et leurs meilleures amies. De plus, je pensais ce serait vraiment cool de créer un groupe de garçons animés. »

Entrez dans le tout premier boys band de Pixar, 4*Town. Les cinéastes ont fait appel aux auteurs-compositeurs-interprètes lauréats d’un Grammy Billie Eilish et FINNEAS pour écrire les chansons du groupe fictif, trois au total, dont la chanson « Nobody Like U » présentée dans la nouvelle bande-annonce. « Lorsque nous avons commencé à parler de Billie Eilish et de FINNEAS – avant qu’ils n’aient remporté un milliard de Grammys – nous avons pu voir comment ils avaient le doigt sur le pouls », a déclaré la productrice Lindsey Collins. « Nous étions de grands fans. Nous les avons rencontrés et leur avons présenté cette idée folle d’un groupe de garçons, en leur demandant s’ils seraient intéressés par l’écriture et la production des chansons. Ils l’étaient ! »

Eilish, dont l’album de deuxième année, « Happier Than Ever », a fait ses débuts à la première place du Billboard 200 aux États-Unis et dans 19 pays à travers le monde, est entré dans l’histoire en devenant le plus jeune artiste à gagner dans toutes les grandes catégories aux 62e Grammy Awards, recevant un prix du meilleur nouvel artiste, album de l’année, disque de l’année, chanson de l’année et meilleur album vocal pop.

FINNEAS, le plus jeune à avoir remporté le Grammy du producteur de l’année (non classique), a construit une discographie remarquable en écrivant et en produisant des smashs pour un groupe de superstars – non seulement pour sa sœur, Billie Eilish, mais aussi Justin Bieber, Demi Lovato , Selena Gomez, Camila Cabello, Tove Lo, Kid Cudi et Ben Platt, entre autres. Son premier album solo ‘Optimist’ est maintenant disponible.

Le compositeur suédois Ludwig Göransson, lauréat d’un Grammy, d’un Oscar et d’un Emmy (Panthère noire, Le Mandalorien) compose la partition pour Devenir rouge. « Je suis fan de lui depuis un moment », a déclaré Shi. « Nous avons été attirés par sa polyvalence – c’est un compositeur, mais il produit également de la musique pop. Nous savions qu’il nous aiderait à créer un son tout à fait unique. »

Rejoindre Rosalie Chiang et Sandra Oh, annoncés précédemment, qui prêtent leur voix à Mei et à sa mère Ming, sont Orion Lee en tant que voix du père de Mei, Jin et Wai Ching Ho en tant que voix de grand-mère. Le groupe d’amis soudés de Mei est exprimé par Ava Morse en tant que Miriam, Maitreyi Ramakrishnan en tant que Priya et Hyein Park en tant qu’Abby. Tristan Allerick Chen exprime son camarade de classe Tyler, et Addie Chandler prête sa voix au béguin secret de Mei, Devon. Les voix harmonieuses des membres de 4*Town sont Jordan Fisher, Grayson Villanueva, Josh Levi, Topher Ngo et Finneas O’Connell. La distribution des voix est complétée par James Hong, Lori Tan Chinn, Lillian Lim, Mia Tagano, Sherry Cola, Sasha Roiz et Lily Sanfelippo.

Turning Red sort le 11 mars 2022.

