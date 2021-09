La bande-annonce n°2 de Ron’s Gone Wrong prouve que le meilleur ami d’un garçon est son robot défectueux

Ron a mal tourné vient de sortir une nouvelle bande-annonce pour un film auquel tout le monde peut s’identifier. L’aventure animée se penche sur l’amitié et les liens qui nous unissent à travers les yeux de notre jeunesse. À une époque où beaucoup d’entre nous ont été séparés au fil des ans de ceux que nous aimons (dans une certaine mesure en tout cas,) Ron a mal tourné examine comment se connecter grâce à la technologie sous la forme d’un nouveau jouet.

La nouvelle bande-annonce se penche sur un avenir où le monde change et où les enfants sont connectés à des « B-bots » qui marchent, parlent et sont connectés numériquement. Ron a mal tourné raconte l’histoire de Barney, qui découvre que Ron ne travaille jamais vraiment comme il le devrait… du tout. Nous pouvons comprendre parce qu’à un moment donné de notre enfance, nous devions avoir ce « jouet » parce que tout le monde l’avait. Barney est le dernier enfant à avoir ce nouvel engouement, mais le plus important, c’est aussi un enfant qui lutte en matière d’amitié. Lorsque son père le surprend avec son nouveau B-Bot, il se rend vite compte que Ron n’a pas raison, ne travaille pas ou n’aime pas les autres, un peu comme lui.

Disney/20th Century est le cerveau derrière ce film qui sortira en salles le 22 octobre. Le film apporte les talents vocaux de Zach Galifianakis (Ron), avec Jack Dylan Graze, exprimera le collégien socialement maladroit Barney. Il s’agit du premier long métrage d’animation de Locksmith Animation, basé au Royaume-Uni, réalisé par la co-fondatrice Sarah Smith (Arthur Noël) et l’ancien scénariste de Pixar Jean-Philippe Vine ( Voitures 3.) Peter Baynham (le Boratfilms) et Smith a co-écrit le scénario en mettant l’accent sur la frustration technologique et la dépendance malsaine aux médias sociaux.

coco scénariste Octavio Rodriguez a été co-réalisateur, Julie Lockhart (co-fondateur et président de Locksmith) produit avec Lara Breay (Pingouins de Madagascar), studio d’effets visuels DNEG (Dune) a fait son premier long métrage d’animation, et la distribution de voix comprend également Olivia Colman (La Couronne), Ed Helms (Le bureau), le juge Smith (Jurassic World : Royaume déchu), Rob Delaney (Deadpool 2), Kylie Cantrall (Gabby Duran et les indécis), Ricardo Hurtado (LesGoldberg), Marcus Scribner (Noirâtre) et Thomas Barbusca (Tchad). Vous pouvez donc voir qu’il s’agit d’un casting de voix A-List pour ce film.

La campagne de marketing a déjà commencé comme McDonalds lance un nouveau thème avec leurs Happy Meals et tout tourne autour de Ron. Le repas comprend différentes variantes de B-Bots qui non seulement ont l’air vraiment cool, mais s’allument, parlent et peuvent jouer à des jeux (avec un téléchargement d’application). C’est probablement l’un des meilleurs jouets que la chaîne de restauration rapide ait eu depuis longtemps et aussi un grand coup marketing de Disney. Même si je n’avais pas d’enfants, j’ai l’impression que je regarderais ce film car je pense que le message est quelque chose que nous devrions tous voir. Dites-nous ce que vous pensez du nouveau film.

