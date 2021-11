La bande-annonce n°2 de Moonfall emmène Patrick Wilson et Halle Berry dans une lune creuse

« Sommes-nous morts ? Non, nous sommes juste à l’intérieur de la lune. Lionsgate vient de sortir le film du réalisateur Roland Emmerich Chute de lune Bande annonce. Patrick Wilson, Halle Berry et John Bradley sont les héros condamnés qui affrontent les monstres de la lune (Münsters, je n’ai pas pu m’en empêcher.), dans l’espoir de sauver notre monde de l’extinction totale. Des fabricants de Le jour de l’indépendance et Le surlendemain, regardez le thriller de science-fiction où la lune entre en collision avec la Terre !

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Dans Chute de lune, une force mystérieuse fait sortir la Lune de son orbite autour de la Terre et l’envoie sur une trajectoire de collision avec la vie telle que nous la connaissons. Quelques semaines à peine avant l’impact et le monde au bord de l’anéantissement, le cadre de la NASA et ancien astronaute Jo Fowler (Halle Berry) est convaincue qu’elle a la clé pour nous sauver tous – mais un seul astronaute de son passé, Brian Harper et un théoricien du complot KC Houseman la croient. Ces héros improbables monteront une mission impossible de dernière minute dans l’espace, laissant derrière eux tous ceux qu’ils aiment, pour découvrir que notre Lune n’est pas ce que nous pensons qu’elle est. »

Chute de lune étoiles Halle Berry, Patrick Wilson, Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu, Eme Ikwuakor, Carolina Bartczak et Donald Sutherland. Le film est réalisé par Roland Emmerich et écrit par Roland Emmerich, Harald Kloser et Spenser Cohen. Harald Kloser a également écrit le 10 000 avant JC et 2012.

Quand on entend le nom Roland Emmerich, nous avons une assez bonne idée du genre de film dans lequel nous nous engageons. Le cinéaste ne fait pas de subtilité. Il semble que nous puissions nous attendre à un nouvel épisode de paysages cinématographiques dignes d’IMAX et à des aventures et des sensations fortes de science-fiction hors du commun. Emmerich explique que son inspiration pour Chute de lune est dérivé de l’hypothèse de la Lune creuse. Après avoir lu le livre de 2005 « Qui a construit la lune ? », il a été inspiré par l’idée que des humains voyageant dans le temps ont construit la lune pour suivre l’heure de la Terre.

« Comme vous le savez, j’ai fait le film Le jour de l’indépendance, où nous avons été fortement inspirés par toute la conspiration de la zone 51. Lorsque vous avez un complot auquel beaucoup de gens croient, vous avez déjà un intérêt intrinsèque. Vous n’êtes pas obligé de les croire vous-même… La plupart du temps, je suis une personne sceptique, je suis allemande après tout. »

En parlant de la théorie de la Lune creuse, Emmerich explique : « J’ai immédiatement réalisé, oh, mon Dieu, cela pourrait très bien être l’une de ces conspirations où vous pouvez avoir quelque chose de vraiment traumatisant, ce qui signifie que la lune sort de son orbite et tombe sur Terre. . Mais en même temps, vous apprenez que la lune n’est pas ce que vous pensez qu’elle est. C’est toujours une façon cool d’entrer dans un film. »

« C’était probablement la première chose que j’ai lue. Et puis j’ai lu un tas d’autres livres, car dans chaque théorie du complot, il y a des centaines de livres », explique Emmerich. « Mais à la fin, nous avons décidé de créer notre propre théorie parce que toutes les théories qu’ils proposaient dans ce livre, ou dans d’autres livres… nous n’y croyions pas vraiment. » Chute de lune est en cours accéléré pour les théâtres le 4 février 2022.

