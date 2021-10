La bande-annonce n°2 de Batman arrive au DC FanDome

Avec des aperçus, une bande-annonce et des taquineries du réalisateur Matt Reeves, de Catwoman Zoe Kravitz et même de notre Caped Crusader Robert Pattinson, c’est enfin là ! Cue le signal de la chauve-souris ! Le Batman combat la corruption et est implacable dans sa chasse pour mettre un terme au meurtrier Riddler !

Notre attente augmente de voir Batman de Pattinson combattre Dano’s Riddler et de voir comment nos nouvelles foires Catwoman sont dirigées par Matt Reeves, qui a écrit le scénario avec Peter Craig. L’intrigue a été gardée secrète, cependant, avec les bandes-annonces et les aperçus, il semble qu’un jeune Bruce Wayne (Pattinson) commence tout juste sur la voie de la lutte contre le crime. Il affronte un jeune Riddler qui a commis une série de meurtres. Bruce doit affronter la corruption qui se déroule dans l’ombre de sa ville, tout en essayant d’attraper The Riddler avant qu’il ne tue à nouveau.

Si vous avez raté la première bande-annonce et le premier teaser sortis à DC Fandome l’année dernière, vous pouvez revivre toute l’excitation de cette première fois ici.

Nous pouvons nous attendre à un tout nouveau Gotham, dit Jeffrey Wright, par Indiewire. « C’est différent des Gothams que nous avions vus auparavant. C’était un Gotham que nous pouvions toucher. La façon dont la Batmobile était décrite, j’ai compris que l’esthétique que nous recherchions était quelque chose de vraiment palpable. Si vous plissez les yeux dans une ruelle de New York, vous pouviez le voir apparaître. »

Andy Serkis, qui joue le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, n’a rien donné, sauf : « Écoutez, je ne peux vraiment pas répondre à des questions sur Le Batman, mais je vais vous dire que c’était fantastique d’être réuni avec Matt Reeves, [producer] Dylan Clark et [VFX supervisor] Dan Lemmon des films des singes. Nous avons passé un très bon moment à le faire, et quand il arrivera finalement à l’écran, Matt Reeves aura fait un autre film chef-d’œuvre parce qu’il y est tellement investi. Mais oui, on m’a interdit, expressément interdit, de parler d’Alfred. (Des rires.) »

Les gens qui ont été surpris par une projection en avant-première du film à CinemaCon le mois dernier, l’ont décrit comme l’un des meilleurs films de Batman mis à l’écran, en utilisant les mots « brutalité brute » et en parlant de scénarios surprenants ouvrant la voie aux futurs films de Pattinson pour l’avenir. Le Batman, le directeur de la photographie Greig Fraser a précédemment révélé que le film mettrait l’accent sur la relation entre Batman et son fidèle majordome. « C’est un film basé sur des personnages sur les personnages, sur le personnage d’Andy Serkis et le personnage de Robert Pattinson », a révélé Fraser l’année dernière. « C’est un très bon script, comme tous les scripts de Matt, il est très bon, très bien pensé. »

Dans Warner Bros. Le Batman nous verrons Zoe Kravitz comme Catwoman, Robert Pattinson comme notre nouveau Dark Knight, avec Paul Dano comme Riddler. Notre nouvelle distribution de rôles de méchants sera John Turturro en tant que Carmine Falcone et Colin Farrell en tant que Pingouin, avec d’autres membres de la distribution dont Jeffrey Wright en tant que commissaire Jim Gordon et Andy Serkis en tant qu’Alfred Pennyworth. Le Batman est actuellement prévu pour sortir en salles le 4 mars 2022.

Sujets : DC FanDome, The Batman, Batman