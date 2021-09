La bande-annonce n ° 2 de West Side Story présente la comédie musicale épique de Steven Spielberg au cinéma en décembre

La bande-annonce officielle de West Side Story est sorti. Réalisé par le cinéaste emblématique Steven Spielberg, d’après un scénario du prix Pulitzer et du lauréat du Tony Kushner, le film réinvente la comédie musicale bien-aimée qui raconte l’histoire classique des rivalités féroces et du jeune amour en 1957 à New York. Cette nouvelle adaptation devrait sortir en salles en décembre et vous pouvez consulter la bande-annonce officielle ci-dessous.

Cette réinvention des stars musicales bien-aimées Ansel Elgort (Tony); Rachel Zegler (María); Ariana DeBose (Anita); David Alvarez (Bernard) ; Mike Faist (Riff); Josh Andrés Rivera (Chinois) ; Ana Isabelle (Rosalía); Corey Stoll (Lieutenant Schrank); Brian d’Arcy James (officier Krupke); et Rita Moreno (comme Valentina, qui possède le magasin du coin dans lequel travaille Tony). Moreno – l’un des trois seuls artistes à être honoré des Academy, Emmy, GRAMMY, Tony et Peabody Awards – sera également producteur exécutif.

« Cette histoire n’est pas seulement un produit de son époque, mais cette époque est revenue, et elle est revenue avec une sorte de fureur sociale », avait précédemment déclaré Spielberg à Vanity Fair. « Je voulais vraiment raconter cette expérience portoricaine et nuyoricane de la migration vers ce pays et de la lutte pour gagner sa vie et avoir des enfants, et lutter contre les obstacles de la xénophobie et des préjugés raciaux. »

Il ajouta: « [The cast] apporté une authenticité. Ils ont apporté eux-mêmes, et tout ce qu’ils croient et tout à leur sujet – ils ont apporté cela au travail. Et il y avait tellement d’interactions entre les acteurs qui voulaient pouvoir s’engager dans l’expérience portoricaine. Ils représentent tous, je pense, une diversité, à la fois au sein de la communauté portoricaine, nuyoricane ainsi que dans la communauté Latinx plus large. Et ils ont pris ça au sérieux. »

« Chaque personnage basé sur Juliette est pur et innocent. Elle est la Vierge Marie et elle ne peut rien faire de mal. Mais en réalité, elle a 18 ans. Elle découvre tellement de choses sur elle-même et sur sa façon de penser le monde », a déclaré Zegler à propos de son personnage. , via Town & Country. « Qu’est-ce que cela signifie d’être une jeune de 18 ans qui découvre toutes ces choses sur elle-même en 2019 – ou en 1957, c’est-à-dire quand West Side Story se déroule? Il y a des couches d’immigrant : depuis combien de temps est-elle ici ? Combien de temps compte-t-elle rester ? Elle prévoit de rester pour toujours. Bernardo la veut-elle ici ? »

Réunissant le meilleur de Broadway et d’Hollywood, l’équipe créative du film comprend Kushner, qui est également producteur exécutif ; Le lauréat du Tony Award Justin Peck, qui a chorégraphié les numéros musicaux du film ; le célèbre chef d’orchestre de l’Orchestre philharmonique de Los Angeles et lauréat d’un GRAMMY Award Gustavo Dudamel, qui a dirigé l’enregistrement de la partition emblématique ; Compositeur et chef d’orchestre nominé aux Oscars David Newman (Anastasie), qui a arrangé la partition ; La compositrice primée aux Tony, Jeanine Tesori (Maison amusante, Millie résolument moderne), qui a supervisé le casting au chant ; et le superviseur musical Matt Sullivan (nominé aux Grammy Awards) (La belle et la Bête, Chicago), qui a été producteur exécutif de musique pour le film.

West Side Story est produit par Steven Spielberg, la productrice nominée aux Oscars Kristie Macosko Krieger et le producteur primé aux Tony Awards Kevin McCollum. West Side Story a été adapté pour l’écran du spectacle original de Broadway de 1957, avec un livre d’Arthur Laurents, une musique de Leonard Bernstein, des paroles de Stephen Sondheim et un concept, une mise en scène et une chorégraphie de Jerome Robbins.

West Side Story devrait sortir dans les salles américaines le 10 décembre 2021. Bien que nous ayons vu beaucoup de travail formidable du réalisateur Steven Spielberg au fil des ans, cela marquera ses débuts musicaux. La bande-annonce officielle nous vient de 20th Century Studios.

