La bande-annonce n ° 2 de l’Armée des morts de Zack Snyder libère un tigre zombie à Las Vegas

Une nouvelle bande-annonce pour Netflix et le réalisateur Zack Snyder Armée des morts taquine l’action boules contre le mur et la grande distribution d’ensemble qui s’attaquera à un braquage majeur ainsi qu’à une apocalypse zombie. Le public n’a pas à attendre trop longtemps pour se prélasser dans la violence des morts-vivants, avec Armée des morts devrait frapper Netflix en mai. Maintenant, grâce à la nouvelle bande-annonce, nous avons un aperçu plus détaillé de ce à quoi s’attendre de la sortie Netflix. Il existe une nouvelle race de zombies qui est plus rapide, plus intelligente et plus organisée. Et ceci étant Las Vegas, bien sûr, il y a des tigres zombies à l’affût.

Le contour de Armée des morts est le genre exact de prémisse simple et sans fioritures dont ce genre de film a besoin, et se concentre sur un groupe de mercenaires complotant un braquage sur un casino de Las Vegas lors d’une épidémie de zombies. Snyder a également fait allusion depuis à une tournure qui pourrait renverser le genre de zombies en disant: « ils ne sont pas ce que vous pensez qu’ils sont ».

Une grande partie des battements du personnage proviendrait de la relation centrale compliquée entre Scott Ward de Dave Bautista et Ella Purnell en tant que sa fille, Kate. Bien sûr, le drame père et fille ne devrait pas trop distraire de l’action des zombies, Snyder se plongeant un peu plus dans le genre de l’horreur bien exploré et cherchant à changer un peu la représentation des morts-vivants. « Dès la première conceptualisation du film, ils allaient être ces zombies évolués », a révélé Snyder. « Nous les traitons un peu comme des loups, un peu comme un chien. Ils ne sont pas nécessairement pleinement réalisés et parlent ou quoi que ce soit. Mais ils peuvent s’organiser. »

Alors que le film semble simple mais efficace, Snyder a depuis fait allusion à d’autres substances cachées sous la surface. « Il y avait beaucoup de choses dans le film en ce qui concerne ce qui se passait le long de la frontière », a déclaré Snyder à propos de l’exploration du film d’événements de la vie réelle. « Et il y a une ligne où le président dit qu’il va bombarder la ville de Las Vegas pour mettre fin au fléau des zombies – que c’est un peu patriotique de le faire le 4 juillet. »

Zack Snyder a également décrit Armée des morts comme « mon petit film », et révélant qu’il a « essayé de s’y attaquer d’une manière super intime et personnelle. Ce n’est pas fait par un comité. C’est définitivement un film incroyablement personnel et singulier. » Cela devrait être un grand soulagement pour les fans du réalisateur, qui sont maintenant plus que familiers avec les interférences de studio et comment elles ont affecté la production de Snyder.

Armée des morts présente une distribution d’ensemble dirigée par gardiens de la Galaxie et Blade Runner 2049 star Dave Bautista. Son équipe sera composée d’un who’s who du grand et du petit écran, et comprendra Ella Purnell (Douce-amère, Kick Ass 2), Omari Hardwick (Pouvoir, Déchirer, foutre une branlée), Théo Rossi (Luke Cage), Ana De La Reguera (Cowboys et extraterrestres, Narcos), Huma Qureshi (Maison du vice-roi, Gangs de Wasseypur), Hiroyuki Sanada (Avengers: Fin de partie, Westworld), Garret Dillahunt (Craindre le mort-vivant, Bois morts), Raúl Castillo (Sept secondes, En regardant), Nora Arnezeder (Mozart dans la jungle, Origine), Matthias Schweighöfer (Vous êtes recherché, Le plus beau jour), Samantha Win (Flèche, Wonder Woman) et Rich Cetrone (300, Batman v Superman: l’aube de la justice). Armée des morts devrait sortir dans certains cinémas et sur Netflix le 21 mai 2021

Sujets: Army of the Dead, Netflix, Streaming