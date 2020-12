La bande-annonce mauritanienne taquine le drame de la cour avec Benedict Cumberbatch et Jodie Foster

STX Films a sorti la première bande-annonce de son prochain drame judiciaire, Le Mauritanien. L’histoire est basée sur les journaux intimes de Mohamedou Ould Slahi quand il a été détenu pendant des années. Kevin Macdonald a réalisé le film à partir d’un scénario écrit par MB Traven et Rory Haines & Sohrab Noshirvani, basé sur le livre de Slahi, Guantanamo Diary. Le film sortira le 21 février 2021.

Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim) croupit en prison pendant des années sans inculpation ni procès. Perdant tout espoir, Slahi trouve des alliés dans l’avocat de la défense Nancy Hollander (Jodie Foster) et son associée Teri Duncan (Shailene Woodley). Ensemble, ils font face à d’innombrables obstacles dans une quête désespérée de justice. Leur plaidoyer controversé, ainsi que les preuves découvertes par le formidable procureur militaire, le lieutenant-colonel Stuart Couch (Benedict Cumberbatch), révèlent finalement un complot choquant et d’une grande portée. Basé sur les mémoires à succès du New York Times, il s’agit de la véritable histoire explosive d’un combat pour la survie contre toute attente.

Le Mauritanien stars Jodie Foster, Tahar Rahim, Zachary Levi, Saamer Usmani, Shailene Woodley et Benedict Cumberbatch, qui donne un accent du sud dans la première bande-annonce du film très attendu. Kevin Macdonald a récemment parlé de sa volonté de réaliser le film. « Le motivateur pour moi et je pense que pour tous les acteurs était Mohamedou lui-même, et quelle personne extraordinaire il est », a déclaré Macdonald. « Un individu merveilleux, chaleureux et plein d’humour. »

Allant plus loin, Kevin Macdonald a parlé de vouloir mettre l’histoire de Mohamedou Ould Slahi à l’écran. «Je le vois comme un film sur lui, comme un film très personnel, plutôt que comme un film politique», note Macdonald. « Je pense que les gens s’attendent à un film sur la gravité de Guantánamo, mais nous le savons déjà. » Le réalisateur note également que le travail était assez difficile pour le casting. Il mentionne spécifiquement Benedict Cumberbatch, qui joue le lieutenant-colonel Stuart Couch. «Il était très nerveux», se souvient Macdonald en parlant du fait que Cumberbatch devait rencontrer Couch, qui a une politique bien différente de celle de l’acteur. « Je pense que c’était tellement important pour tout le processus du film », a-t-il déclaré. « C’est un film qui ne parle pas de partisanerie. »

Le travail n’était pas seulement difficile pour les acteurs tout en faisant Le Mauritanien. Kevin Macdonald a également eu des difficultés à certains moments, bien qu’il ait pu obtenir de l’aide de son talentueux casting. « Jodie [Foster] n’arrêtait pas de m’assurer: « Vous n’avez besoin de savoir rien parce que je vais l’apporter avec moi » « , se souvient-il. » Tout est là dans le visage de Jodie et dans la nuance de sa performance. C’est le signe d’un grand acteur. « Le film est produit par Adam Ackland, Leah Clarke, Benedict Cumberbatch, Lloyd Levin, Beatriz Levin, Mark Holder, Christine Holder, Branwen Prestwood Smith et Michael Bronner. Vous pouvez voir la première bande-annonce pour Le Mauritanien ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube de STX Films.