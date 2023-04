La bande-annonce internationale de Spider-Man à travers le Spiderverse présente Andrew Garfield, Tobey Maguire et Tom Holland

L’action en direct Homme araignée trio d’Andrew Garfield, Tobey Maguire et Tom Holland du MCU figurent tous dans la nouvelle bande-annonce internationale de la suite animée à venir, Spider-Man: à travers le Spider-Verse. Publié via PlayStation AUcette version de la bande-annonce commence par des images de chacune des actions en direct respectives Homme araignée sorties, ainsi que les voix de Maguire, Garfield et Holland, alors que chacun d’eux parle des sacrifices qui accompagnent le fait d’être le sympathique Spider-Man du quartier. Découvrez la bande-annonce internationale pour Spider-Man: à travers le Spider-Verse dessous.





Bien que cela ne signifie pas nécessairement que des personnages comme Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire figureront dans le film final, le marketing pour Spider-Man: à travers le Spider-Verse travaille dur pour lier l’aventure animée avec celles en direct. Plus loin dans les images, Spider-Man 2099 fait référence aux événements multiversaux de Spider-Man : Pas de retour à la maison en disant: « Et ne me lancez même pas sur Doctor Strange et le petit nerd de retour sur Terre-199999 », ce qui signifie que la Spider-Force protectrice du multivers était pleinement consciente des bouffonneries de Holland.

Tout cela continue d’ajouter du poids aux rumeurs en cours selon lesquelles non seulement Tom Holland, mais aussi Andrew Garfield et Tobey Maguire, feront tous une apparition dans Spider-Man: à travers le Spider-Verse. On ne sait pas exactement comment cela se produirait actuellement, mais la théorie préférée en ce moment est que Miles se retrouvera à travers le Spider-Verse et dans le MCU, où il rencontrera (ou du moins verra) l’action en direct Spider-Men.

Pour l’instant, nous devrons simplement attendre jusqu’en juin pour voir comment tout cela se déroule…





Spider-Man: Across the Spider-Verse est une question de sacrifice

Spider-Man: à travers le Spider-Verse commence avec Miles Morales (Shameik Moore) retrouvant Gwen Stacy alias Spider-Woman (Hailee Steinfeld), mais il ne faut pas longtemps avant que Spider-Man, le quartier convivial de Brooklyn, soit bientôt catapulté à travers le multivers, où il rencontre une équipe de Spider-Man. -Des personnes chargées de protéger son existence même. Mais lorsque les héros s’affrontent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve face aux autres araignées et doit redéfinir ce que signifie être un héros, afin qu’il puisse sauver les personnes qu’il aime le plus.

Les dernières images taquinent ce qui trouve Miles en désaccord avec le reste de ses variantes : le sacrifice. Il semble que, tout comme Peter Parker et tous les autres Spider-People, Miles, nous devons sacrifier quelqu’un qu’il aime pour sauver le multivers. Bien sûr, Miles pense différemment et entreprend de changer son destin.

Réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson d’après un scénario de Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham, et avec Jake Johnson, Oscar Isaac, Issa Rae, Daniel Kaluuya, Karan Soni, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Vélez et Jason Schwartzman aux côtés de Moore et Steinfeld, Spider-Man: à travers le Spider-Verse est prévu pour le 2 juin 2023. Une troisième sortie, Spider-Man: Au-delà du Spider-Verseest prévu pour le 29 mars 2024.