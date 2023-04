La bande-annonce hypnotique de Robert Rodriguez a Ben Affleck à la recherche de sa fille disparue

La bande-annonce officielle vient de sortir pour Hypnotiquele dernier film réalisé par Robert Rodriguez (Desperado, Alita : ange de combat), les stars du thriller Ben Affleck (Le flash, Air) en tant que détective cherchant à découvrir un complot dangereux alors qu’il cherche sa fille disparue. De Ketchup Entertainment, le film sortira en salles le 12 mai 2023, et vous pouvez avoir un aperçu maintenant en regardant la bande-annonce ci-dessous.

Dans Hypnotique, « un détective se retrouve empêtré dans un mystère impliquant sa fille disparue et un programme gouvernemental secret alors qu’il enquêtait sur une série de crimes déformant la réalité. » Avec Affleck, le film met en vedette Alice Braga (Reine du Sud), JD Pardo (Mayas MC), Hala Finley (Autoroute du paradis), Dayo Okeniyi (Nuances de bleu), Jeff Fahey (Le Maréchal), Jackie Earl Haley (Freddy) et William Fichtner (Le Chevalier Noir).

Selon IGN, le synopsis officiel de l’intrigue est le suivant :

« Déterminé à retrouver sa fille disparue, le détective d’Austin Danny Rourke se retrouve à la place dans un trou de lapin tout en enquêtant sur une série de vols de banque déformant la réalité où il finira par remettre en question ses hypothèses les plus élémentaires sur tout et tout le monde dans son monde. par Diana Cruz, une médium aux dons déconcertants, Rourke poursuit et est simultanément poursuivi par un spectre mortel – le seul homme qui, selon lui, détient la clé pour retrouver la fille disparue – seulement pour découvrir plus qu’il n’avait jamais négocié. »