La bande-annonce Hawkeye de Marvel arrive, Jeremy Renner revient sur Disney + cette saison des fêtes

Jeremy Renner revient en tant que Clint Barton dans la première bande-annonce de la prochaine série Disney + de Marvel, Oeil de faucon. L’arc et la flèche brandissant Vengeur est maintenant seul … c’est jusqu’à ce que Kate Bishop de Hailee Steinfeld se présente, la série étant centrée sur la relation entre les deux alors que Barton prend Bishop sous son aile dans l’espoir de transmettre le manteau de super-héros.

Oeil de faucon trouve Barton (Jérémy Renner) faire cavalier seul avant de rencontrer Kate Bishop, une fan de Hawkeye de 22 ans qui a perfectionné ses compétences pour prendre le relais et rejoindre le panthéon des super-héros Marvel. Il semble que Bishop apportera une série de problèmes dans la vie de Barton, Barton étant apparemment confus par son obsession pour lui. Bien sûr, cela finira par passer, Bishop devenant son protégé et perpétuant l’héritage de Hawkeye.

Comme on s’y attendait depuis un certain temps, la série semble s’inspirer beaucoup de la célèbre bande dessinée de Matt Fraction qui a commencé en 2012, qui inclut Clint Barton traitant de la perte auditive soudaine. Élément majeur de la série de 22 numéros de Fraction, Barton perd l’ouïe lors d’une bataille avec The Clown, le supervillain poignardant le héros dans les deux oreilles avec ses propres flèches.

Aux côtés de Jeremy Renner et Hailee Steinfeld, Oeil de faucon présentera également Alaqua Cox en tant que Maya Lopez AKA Echo, un super-héros sourd qui peut parfaitement copier les mouvements d’une autre personne et qui sera sans aucun doute très utile lorsque Barton souffrira de ses problèmes auditifs. La série met également en vedette Vera Farmiga dans le rôle de la mère de Kate, Eleanor Bishop; Tony Dalton dans le rôle de Jack Duquesne, le premier mentor de Barton; Zahn McClarnon dans le rôle de William Lopez, le père de Maya ; Secouez le golden retriever dans le rôle de Lucky the Pizza Dog ; et enfin Fra Fee en tant que Kazi, mieux connu sous le nom de Kazimierz Kazimierczak AKA Clown.

Oeil de faucon mettra également en vedette le retour de Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova après ses débuts cette année Veuve noire. Taquiné dans une scène post-générique, l’espion et assassin hautement qualifié commence à travailler pour Valentina Allegra de Fontaine et traque Barton pour son rôle supposé dans la mort de Natasha Romanoff.

Jusqu’à présent, le merveille Les émissions Disney + se sont avérées tout aussi impressionnantes que leurs homologues sur grand écran, ce qui n’est pas un hasard selon Oeil de faucon producteur exécutif Trinh Tran. « Nous traitons nos émissions comme si nous faisions nos longs métrages », a expliqué Tranh. « Je veux dire, la sensation et la qualité de ces émissions de télévision seront comme les films Marvel que vous avez vus. Cela a donc toujours été [Marvel Studios president Kevin Feige]L’état d’esprit de assurons-nous que lorsque les gens vont regarder ces épisodes, ils auront l’impression que ce n’est qu’un long film, sauf que plutôt que deux heures et demie, ça va être beaucoup plus long. Et l’idée derrière certains personnages qui obtiennent leurs émissions est que nous aurons beaucoup plus de temps pour pouvoir développer ces personnages plutôt que les plus courts. »

Oeil de faucon devrait avoir sa première Disney + le 24 novembre 2021 et comprendra six épisodes, se terminant le 29 décembre. Il fait partie de la phase quatre du MCU. Une série dérivée axée sur le personnage de Cox Maya Lopez AKA Echo est actuellement en développement.

Sujets : Hawkeye, Disney Plus