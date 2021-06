La bande-annonce gratuite de Guy plonge Ryan Reynolds dans le chaos du jeu vidéo non-stop

Une nouvelle bande-annonce et une nouvelle affiche pour la comédie d’aventure épique de Twentieth Century Studios, gars libre, ont maintenant été publiés, taquinant ce qui va arriver dans la sortie de jeu vidéo dirigée par Ryan Reynolds du réalisateur Shawn Levy. Les sorties en salles font lentement leur retour, ce qui signifie que les nombreux films qui ont subi des retards au cours de l’année écoulée sont enfin prêts à sortir sur les écrans, avec gars libre susceptible d’offrir une escapade amusante et pleine d’action à ceux qui en ont besoin.

Dans gars libre, un caissier de banque qui découvre qu’il est en fait un joueur de fond dans un jeu vidéo en monde ouvert, décide de devenir le héros de sa propre histoire… qu’il réécrit lui-même. Maintenant, dans un monde où il n’y a pas de limites, il est déterminé à être le gars qui sauve son monde à sa manière… avant qu’il ne soit trop tard. Les images (et sans aucun doute le film lui-même) reposent fortement sur le charme sans effort et le timing comique de ses stars centrales, avec la transformation de Reynolds de personne aux manières douces à héros d’action salvateur qui sera certainement un grand succès auprès du public cet été.

En vedette aux côtés Ryan Reynolds dans gars libre sont les goûts de Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar et Taika Waititi. Réalisé par Shawn Levy, gars libre vient d’un scénario de Matt Lieberman et Zak Penn et d’une histoire de Lieberman. Le film est produit par Ryan Reynolds, pga, Shawn Levy, pga, Sarah Schechter, Greg Berlanti et Adam Kolbrenner avec Mary McLaglen, Josh McLaglen, George Dewey, Dan Levine et Michael Riley McGrath en tant que producteurs exécutifs.

gars libre mettra également en vedette certaines des personnalités les plus influentes du monde du jeu vidéo, qui se rendront toutes pour des camées lors des escapdes infusées de jeux vidéo. Parmi ceux-ci, citons Imane « Pokimane » Anys, Lannan « LazarBeam » Eacott, Seán William « Jacksepticeye » McLoughlin, Tyler « Ninja » Blevins et Daniel « DanTDM » Middleton.

Bien qu’il porte son cœur amoureux des jeux vidéo sur sa manche, Reynolds a assuré à un public plus large que le film n’était pas réservé aux fans de jeux vidéo, avec le Dead Pool star croyant que l’histoire parle d’une expérience humaine plus large à laquelle la majorité s’identifiera. « Je le regarde toujours comme si les films sportifs sont de bonnes métaphores », a expliqué Reynolds. « Les plus grands films sportifs jamais réalisés ne traitent pas réellement du sport. Field of Dreams, je ne qualifierais pas cela d’histoire de baseball. Ils ont utilisé le baseball comme véhicule pour raconter une très belle histoire sur un fils et un père essayant de se connecter. Je pense que nous faisons la même chose. Nous utilisons le monde du jeu vidéo, le monde de Free City et la culture du jeu vidéo comme une sorte de véhicule pour raconter cette histoire humaine vraiment belle et puissante. «

Non seulement cela, mais Reynolds pense aussi que gars libre est le meilleur projet auquel il a participé à ce jour. Désolé, Deadpool. « Je pense que c’est la meilleure expérience de tournage que j’aie jamais eue, facilement, mais aussi le meilleur film que j’aie jamais fait », a révélé l’acteur. « C’est le plus pertinent pour notre époque, dans ce sens. Là où je pense que Deadpool était un film qui était pertinent pour la culture de la bande dessinée à sa sortie, cela me parle vraiment dans un spectre plus large d’où nous sommes dans le monde et comment nous sommes dans le monde. »

gars libre devrait ouvrir dans les cinémas du pays le 13 août 2021 et aura une sortie en salles exclusive de 45 jours.

Sujets : Homme libre