La bande-annonce Godzilla vs Kong est là!

L’attente est terminée et le public assiste déjà à l’une des avancées les plus attendues: ‘Godzilla contre Kong’. Ce film affrontera à nouveau deux des grands monstres de la cinématographie, puisque des visages ont déjà été vus dans le film japonais de 1962, réalisé par Ishiro Honda. Cette fois, il sera en charge de Adam Wigard, avec un scénario écrit par Terry Rossio.

Cette production Warner Bros.et Legendary est une suite de ‘Godzilla: le roi des monstres’ (2019)et ‘Kong: l’île du crâne’ (2017), en plus d’être 36e de la franchise Godzilla et 12e King Kong de l’histoire. Il va jouer Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brow, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Demián Bichir, Kyle Chandler et Julian Denninson.

Synopsis officiel: À une époque où des monstres parcourent la Terre, le combat de l’humanité pour son avenir place Godzilla et Kong sur une trajectoire de collision qui verra les deux forces les plus puissantes de la planète entrer en collision dans une bataille spectaculaire. Lorsque Monarch se lance dans une mission dangereuse sur un terrain inconnu et découvre des indices sur les origines des Titans, une conspiration humaine maléfique menace d’effacer à jamais les créatures, bonnes et mauvaises, de la surface de la terre..

Ce dimanche les réseaux sociaux ont reçu avec émotion le première grande remorque du film, que bien que les premiers aperçus ne livrent pas grand-chose, et que l’on pensait même que tout ressemblait à une publicité pour des jouets, après l’aperçu révélé aujourd’hui, personne ne pourra dire quelque chose comme ça. Ils nous montrent les monstres dans diverses situations qui mènent à une bataille épique qui espère répondre aux attentes des fans. Regarde ça!

+ Quand est sorti ‘Godzilla vs Kong’?

Le film réalisé par Adam Wingard devrait sortir le Vendredi 26 mars aux États-Unis, bien qu’il puisse arriver un jour plus tôt dans certains pays.

+ Comment regarder ‘Godzilla vs Kong’?

Le film sortira sur le service de streaming HBO Max, tout comme cela s’est produit avec «Wonder Woman 1984». Pour le moment, cette plate-forme n’est pas disponible en Amérique latine, mais il a également été signalé que sortira en salles le même jour, simultanément.