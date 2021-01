La bande-annonce folle de Netflix 2021 révèle les premières images de la notice rouge, de l’armée des morts, ne lève pas les yeux et plus

Pour contrer à la fois l’ardoise impressionnante de WarnerMedia et les révélations palpitantes du récent événement Disney Investor Day, le géant du streaming Netflix a maintenant publié une bande-annonce présentant leurs projets 2021, qui comprend tous leurs films originaux, et nous donne même un aperçu du retour de Leonardo DiCaprio dans le réalisateur Adam McKay’s Ne cherchez pas. D’une durée de près de trois minutes, la bande-annonce tease une année passionnante à venir pour Netflix, le service de streaming visant à sortir un nouveau film original chaque semaine.

Ne cherchez pas trouve les lauréats des Oscars Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence comme une paire d’astronomes qui tentent d’avertir tout le monde sur Terre qu’une météorite géante détruira la planète dans six mois. Dirigé par Le grand court et Vice le cinéaste Adam McKay, Ne cherchez pas est sûr d’avoir le même avantage satirique que ses efforts précédents et se vantera sans aucun doute de plusieurs performances remarquables.

Le thriller d’action à gros budget est également à l’ordre du jour Avis rouge avec Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds. Dans le monde du crime international, INTERPOL publie une notice rouge, une alerte mondiale pour traquer et capturer le voleur d’art le plus recherché au monde. Johnson joue le rôle d’agent INTERPOL, qui est aussi bien sûr le plus grand traqueur du monde, avec Gadot comme le plus grand voleur d’art du monde et Reynolds comme le plus grand escroc du monde. Parce que s’ils ne sont pas les meilleurs au monde dans ce qu’ils font, à quoi ça sert?

L’aventure d’action de Netflix ne s’arrête pas là, le streamer étant également dû à la sortie du film Zombie Heist du réalisateur Zack Snyder Armée des morts. Avec un ensemble interprété par Gardiens de la galaxie Dave Bautista, le film suit un groupe de mercenaires qui effectuent un braquage sur un casino de Las Vegas lors d’une épidémie de zombies et a récemment été décrit par Snyder comme un «film de braquage de zombies à part entière».

Parallèlement à ces délices, nous avons également les derniers films de la À tous les garçons et Le stand des baisers trilogies, de nouveaux films de cinéastes primés, dont Jane Campion avec Le pouvoir du chien avec Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst, et Paolo Sorrentino avec La main de Dieu, et plusieurs versions innovantes du genre occidental avec Plus ils tombent fort et Cowboy en béton, qui ont tous deux amassé d’incroyables lancers. Netflix continue également son alliance avec le genre d’horreur avec des films comme le Rue de la peur trilogie et Il y a quelqu’un dans ta maison, en plus d’offrir au public une poignée d’adaptations de livres à succès, notamment La femme à la fenêtre et La dernière lettre de votre amant.

Cette année sur Netflix verra également les débuts de réalisateur de Lin-Manuel Miranda avec la comédie musicale Cochez, cochez … Boom! et Halle Berry avec le drame d’arts martiaux mixtes, Meurtri, ainsi que le film de famille Oui jour avec Jennifer Garner, une autre incursion dans l’action avec le thriller de vengeance de Jason Momoa Gentille fille, et Ryan Reynold et l’aventure de voyage dans le temps de science-fiction du réalisateur Shawn Levy Le projet Adam.

Mais ce n’est pas tout, croyez-le ou non, car nous n’avons pas encore mentionné le thriller à venir de Jake Gyllenhaal Le coupable, La comédie de super-héros de Melissa McCarthy et Octavia Spencer Thunder Force, Le dernier projet de Sandra Bullock et le drame de John David Washington et Zendaya Malcolm et Marie, qui a récemment lancé sa propre bande-annonce en noir et blanc obsédant.

En attendant de voir si 2021 sera une amélioration par rapport à l’année dernière ou non, nous aurons au moins beaucoup de matériel pour nous divertir. Cela nous vient grâce au Netflix Film Club.

Sujets: Netflix, Streaming