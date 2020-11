La bande-annonce folklorique de Taylor Swift amène les longues sessions sur l’étang à Disney + à minuit

Taylor Swift est pleine de surprises en 2020. Non seulement l’artiste surprise a sorti l’un des albums les plus vendus et les plus acclamés de l’année, mais, comme nous l’avons appris, elle a également réalisé un film de concert basé sur cet album. Folklore: Les sessions du studio Long Pond a été annoncé avec une bande-annonce surprise. Non seulement cela, mais il arrivera sur Disney + à minuit, ce qui signifie que les fans n’auront pas à attendre longtemps pour voir ce que Swift a concocté.

L’annonce a été faite par Taylor Swift sur Instagram. Elle a inclus la bande-annonce ainsi qu’un message confirmant la sortie de Disney +. Une affiche a depuis été publiée pour accompagner la bande-annonce. Le film voit Swift jouer le folklore en direct, dans son intégralité, pour la première fois depuis sa sortie. Elle est rejointe par les coproducteurs Aaron Dessner et Jack Antonoff avec une apparition en tant qu’invité de Justin Vernon de la renommée de Bon Iver. Swift avait ceci à dire à ce sujet dans la bande-annonce.

“C’est un album qui vous permet de ressentir vos sentiments, et c’est un produit de l’isolement. Cela aurait pu être un moment où j’ai complètement perdu la tête, et à la place, je pense que cet album était un véritable dispositif de flottaison pour nous deux. “

Tourné dans le nord de l’État de New York dans un studio isolé en septembre 2020. C’est la première fois que Taylor Swift se trouve dans une pièce avec les producteurs qui l’ont aidée à créer du folklore. L’album, qui s’est déjà vendu à plus d’un million d’exemplaires, a représenté un départ créatif pour Swift. Les chansons ont été créées pendant la quarantaine, Swift et les producteurs s’envoyant des chansons les uns aux autres, dans les deux sens, pour terminer le processus d’écriture. Cela marque également le premier long métrage de réalisation de Swift. Elle avait déjà réalisé plusieurs de ses vidéoclips mais jamais rien d’aussi substantiel.

Cela représente un énorme gain pour Disney +. Avec plus de concurrence que jamais dans le jeu en streaming cette année, le contenu premium est plus difficile à trouver. Taylor Swift est l’un des artistes les plus populaires de la planète et Folklore est un album massif. Faire ses débuts avec ce film de concert attirera sans aucun doute beaucoup d’attention sur le service de streaming de Disney, qui a récemment célébré son premier anniversaire. Jusqu’à présent, cela a été un énorme succès, Disney réorganisant son empire médiatique pour donner la priorité au streaming à l’avenir.

Taylor Swift, quant à elle, a également été occupée à réenregistrer une grande partie de sa musique ancienne. Ithaca Holdings LLC de Scooter Braun a récemment vendu les droits de ses six premiers albums après l’acquisition de Big Machine Label Group l’année dernière. Un fonds d’investissement anonyme a déboursé 300 millions de dollars pour les droits. Plutôt que de perdre complètement le contrôle, Swift a choisi d’enregistrer à nouveau ces premiers albums pour lui donner une certaine agence sur cette musique. Folklore: Les sessions du studio Long Pond arrive exclusivement sur Disney + le mercredi 25 novembre à 00 h 01, heure du Pacifique. N’oubliez pas de consulter l’annonce de l’Instagram de Taylor Swift.

Demain, vous êtes invité à un concert intime de l’album record de @ TaylorSwift13. folklore: les longues sessions du studio de l’étang, un film original, est diffusé le 25 novembre en exclusivité sur #DisneyPlus. #folkloreOnDisneyPluspic.twitter.com/PGk8GtG4tF – Disney + (@disneyplus) 24 novembre 2020

