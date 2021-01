La bande-annonce Finding ‘Ohana de Netflix se lance dans une chasse à la Goonies pour un trésor perdu

Netflix a publié la bande-annonce de Trouver ‘Ohana. Les images donnent au film d’aventure l’apparence parfaite pour tous les fans de Les Goonies ou la Indiana Jones la franchise. Jeune Sheldon La réalisatrice Jude Weng a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec le film, qui sortira le 29 janvier, exclusivement sur Netflix. Weng réalisé Trouver ‘Ohana extrait d’un scénario écrit par Christina Strain, qui se déroule pendant l’été dans la campagne d’O’ahu. L’histoire prend une tournure passionnante pour deux frères et sœurs élevés à Brooklyn lorsqu’un journal pointant sur un trésor perdu depuis longtemps les entraîne dans une aventure épique avec de nouveaux amis et les amène à renouer avec leur héritage hawaïen.

La championne de géocache Pilialoha « Pili » Kawena, âgée de 12 ans, est brusquement sortie de sa vie occupée à New York et est tombée dans la campagne O’ahu pour aider à prendre soin de son grand-père. Initialement sceptique quant à son nouvel environnement, Pili trouve le journal d’un pirate cryptique dans le studio de son papa faisant allusion à un trésor naufragé vieux de 200 ans caché dans les grottes et les montagnes de l’île. Accompagnée de son frère aîné et de ses nouveaux amis, elle utilise ses compétences de résolution d’indices pour les mener dans une aventure d’une vie à travers les merveilles naturelles d’Hawaï. En apprenant à respecter et à aimer sa culture natale, elle découvre également que tous les secrets ne doivent pas être partagés et que le véritable trésor de la vie est ‘ohana – sa famille.

Trouver ‘Ohana stars Kea Peahu comme Pili, Alex Aiono comme Ioane, Lindsay Watson comme Hana, Owen Vaccaro comme Casper, Kelly Hu comme Leilani, Ke Huy Quan comme George Phan, Ricky Garcia comme moines, Ryan Higa comme Ryan, Mapuana Makia comme infirmière Tina, Brad Kalilimoku comme Kua Kawena, X Mayo comme Melody et Kyndra Sanchez comme Yoli. Le film marque la première fois qu’Aiono et Peahu jouent. Netflix a fait une priorité de «la distribution de majoritairement hawaïens / insulaires du Pacifique, même si cela signifiait trouver beaucoup de nouveaux venus pour le grand ensemble».

Comme il s’avère, Les Goonies les similitudes étaient bien intentionnelles. Christina Strain a décidé d’écrire « un film de style Goonies à Hawaï qui parlait de famille, de culture et d’héritage », selon Netflix quand ils ont annoncé le film pour la première fois. Comme le montrent les images, de nombreux éléments semblent avoir été extraits directement de Les Goonies et le Indiana Jones franchise, mais avec un décor hawaïen.

Il vient d’être annoncé que Jude Weng dirigera Shelly, qui met en vedette Awkwafina et Karen Gillan. Aucune date de sortie n’a été fixée pour la comédie à venir, bien que d’autres nouvelles devraient être annoncées à l’avenir. Liz Storm et Michael Doneger ont écrit le scénario de la comédie. Joseph Trapanese (Oubli, Tout droit sorti de Compton) a composé la partition originale pour Trouver ‘Ohana. Le film est produit par Ian Bryce et produit par Irene Yeung et JJ Hook. Vous pouvez consulter la première bande-annonce de Trouver ‘Ohana ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube officielle de Netflix.

Sujets: Trouver Ohana