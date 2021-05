La bande-annonce finale pour A Quiet Place Part II vous invite au cinéma

Salon de jardin SOPHIE II en résine moulée: 2 fauteuils, un canapé 2 places, une table basse - anthracite

Le salon de jardin SOPHIE II en résine moulée a tout pour vous séduire! Composition: 1 canapé 2 places + 2 fauteuils + 1 pouf + 1 table basse Cette collection comprend: - Le salon de jardin avec pouf - Le salon de jardin sans pouf - Le pouf seul Ses 3 points forts: - Matériaux modernes et solides - Pratique: se démonte et se range facilement - Ludique: c'est un salon à monter vous même. Clipsez les plaques de résines en suivant la notice et détendez vous! Le salon SOPHIE II est en résine moulée: un matériau de synthèse idéal! Ses+ : -Non toxique -Facile d'entretien -Résistante -Facilement recyclable -Imite le rotin en lui apportant une touche de modernité Caractéristiques détaillées : Matières: - Structure en résine moulée - Coussins en coton et polyester Coloris: Anthracite et coussins gris clair Dimensions: - Canapé 2 places:L131 x P65 x H75cm - Fauteuil: L74 x P65 x H75 cm - Table : L57 xP57 xH34 cm - Pouf: L57 x P57 x 39 cm Ce salon vous est livré en kit! Le montage est très simple: c'est une activité que vous pouvez faire en famille. De plus vous pourrez ranger facilement votre salon cet hiver. Le délai de livraison vous sera confirmé dans le panier Dimensions et colisEnsemble salon de jardin SOPHIE : Produit : Longueur 131 cm, Largeur 65 cm, Hauteur 75 cm, Poids 40 kgColis : Longueur 120 cm, Largeur 80 cm, Hauteur 67 cm, Poids 40 kg