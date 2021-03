La bande-annonce finale du faucon et du soldat de l’hiver apporte une action explosive Marvel à Disney +

Il ne faut pas longtemps maintenant avant que nous puissions voir les aventures continues des héros Marvel Le faucon et le soldat de l’hiver jouer sur Disney +, avec une nouvelle bande-annonce finale qui pousse les niveaux de battage médiatique à un degré presque insupportable. Faire monter l’enthousiasme pour les débuts de vendredi de la nouvelle série originale sur Disney +, Marvel Studios ‘ Le faucon et le soldat de l’hiver explorera la relation de couple étrange entre les deux collègues et amis de Captain America alors qu’ils tentent d’être à la hauteur de l’héritage du First Avenger.

Dans Le faucon et le soldat de l’hiver, tous les yeux sont rivés sur le bouclier, alors que Sam Wilson alias The Falcon et Bucky Barnes alias The Winter Soldier décident de faire équipe – ou plutôt de travailler ensemble – lorsqu’une nouvelle menace mondiale les lance dans une mission inattendue qui pourrait toucher trop près de domicile. Les deux hommes se lancent dans une aventure mondiale qui met leurs capacités à l’épreuve alors qu’ils combattent le groupe anti-patriotique les Flag-Smashers.

Réalisé par Kari Skogland avec Malcolm Spellman comme scénariste en chef, la série de six épisodes met en vedette Anthony Mackie et Sebastian Stan, qui reprennent tous deux leurs rôles en tant que personnages principaux des précédents épisodes de MCU. La série présente également Wyatt Russell comme John F. Walker, un successeur militariste de Captain America créé par le gouvernement américain, ainsi que ramener Emily VanCamp comme Sharon Carter / Agent 13, et Daniel Brühl comme Captain America: guerre civile le méchant Baron Helmut Zemo, qui cette fois portera le masque violet emblématique du méchant. La série comprend également Erin Kellyman, Georges St. Pierre, Amy Aquino, Adepero Oduye et Danny Ramirez.

La dernière bande-annonce montre une fois de plus les deux personnages principaux qui luttent pour faire face à la perte de Captain America de Steve Rogers, qui est revenu d’une chronologie alternative en tant que vieil homme après avoir rendu les Infinity Stones à la fin de 2019. Avengers: Fin de partie. Sam Wilson a officiellement reçu le manteau de Captain America par Rogers lui-même, mais il est clair que Wilson, qui est montré dans les images s’entraînant à lancer le célèbre bouclier, aura du mal à être à la hauteur de son nom. Non seulement Wilson a été surpris d’être choisi, mais l’acteur Anthony Mackie l’était aussi.

« J’ai été vraiment surpris et affecté par l’idée de possiblement obtenir le bouclier et de devenir Captain America », a-t-il déclaré. «Je suis dans ce métier depuis longtemps, et je l’ai fait comme ils l’avaient dit. Je ne suis pas allé à LA pour dire:« Rends-moi célèbre ». Je suis allé à l’école de théâtre, j’ai fait Off Broadway, j’ai fait des films indépendants et j’ai gravi les échelons. Il a fallu beaucoup de temps pour que cette merde se manifeste comme elle l’a fait, et j’en suis extrêmement heureuse. «

La remise du bouclier a également été un moment d’émotion pour l’acteur de Winter Soldier, Sebastian Stan, qui a récemment révélé qu’il avait seulement découvert qu’il ne lui serait pas donné ce jour-là. Alors que Mackie a reçu la nouvelle de Chris Evans lui-même (« Anthony a appris de Chris Evans lors d’une soirée à laquelle je n’avais pas été invité », « ) Stan » a découvert le jour où nous tournions, quand quelqu’un m’a remis la scène sur place dans mon costume », a déclaré l’acteur en faisant semblant (ou pas) d’être blessé par le camouflet.

Le faucon et le soldat de l’hiver est prévue pour la première le 19 mars 2021 sur Disney + dans le cadre de la phase quatre du MCU et durera six épisodes jusqu’au 23 avril 2021. Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce gracieuseté de la chaîne YouTube officielle de Marvel Entertainment.

Sujets: Falcon et Winter Soldier