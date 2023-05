La bande-annonce finale d’Idol taquine davantage la série controversée de HBO

La dernière bande-annonce de L’idole taquine encore la série très controversée de HBO. Avec Lily-Rose Depp et Abel Tesfaye alias The Weeknd, The Idol devrait commencer à être diffusé sur HBO plus tard ce mois-ci, et donnera au public la chance de juger le spectacle par lui-même après ses débuts très décriés au 76e Festival de Cannes. Découvrez la nouvelle bande-annonce de L’idole dessous.





L’idole présentera au public Lily-Rose Depp (Yoga Hosers, Loup) dans le rôle de Jocelyn, une idole pop montante, qui rencontre Abel « The Weeknd » Tesfaye dans le rôle de Tedros, un gourou mystérieux et controversé de l’entraide. Après avoir subi une dépression nerveuse qui a entraîné l’annulation de sa dernière tournée suite au décès prématuré de sa mère, la chanteuse en herbe décide de récupérer son titre de pop star la plus sexy d’Amérique et entame une relation compliquée avec un imprésario de boîte de nuit et gourou de l’entraide. et le chef d’un culte contemporain. Ses passions sont ravivées par Tedros, mais son réveil romantique l’amènera-t-elle vers de nouveaux sommets glorieux ou vers les profondeurs les plus profondes et les plus sombres de son âme ?

Co-créé par Sam Levinson (Euphorie), Abel Tesfaye et Reza Fahim, L’idole sera dirigé par Lily-Rose Depp et Abel « The Weeknd » Tesfaye, avec le reste de la distribution mettant en vedette Suzanna Son (Fusée rouge), Troye Sivan (Garçon effacé), Moïse Sumney (Venin), Jane Adams (Bonheur), Dan Lévy (Ruisseau de Schitt), Jennie Ruby Jane, Eli Roth (Basterds sans gloire), Rachel Sennot (Corps Corps Corps), Hari Nef (Nation des assassinats), et Hank Azaria (Les Simpson, les hommes mystérieux).

La série comprend également Melanie Liburd, Tunde Adebimpe, Elizabeth Berkley, Nico Hiraga. Anne Heche, lauréate du Daytime Emmy Award, est également à l’affiche, The Idol marquant son dernier rôle sur le petit écran après sa mort en août de l’année dernière.





L’idole a jusqu’à présent été mutilée par les critiques

Max

Après avoir présenté ses deux premiers épisodes au 76e Festival de Cannes plus tôt ce mois-ci, L’idole a été largement malmené par les critiques. La série se situe actuellement à 27% «pourri» sur le site d’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes avec 15 critiques comptées jusqu’à présent. « Tout aussi fleuri et sordide que l’industrie qu’il cherche à satiriser, L’idole se place sur un piédestal avec un style débridé mais se fane sous les projecteurs », lit le consensus critique.

Lovia Gyarkye du Hollywood Reporter a dit de L’idole, « Levinson applique sa direction efficace et élégante à chaque scène. Certains d’entre eux sont dynamiques, d’autres sont contradictoires et la plupart prêtent à confusion. C’est à se demander si en essayant si fort d’être transgressif, le spectacle devient finalement régressif. Pendant ce temps, Peter Debruge de Variety a critiqué la série pour s’être trop penchée sur les clichés en disant: « Le scénario semble calculé pour tromper le public en lui faisant croire qu’il observe le fonctionnement d’Hollywood, alors que cela revient en grande partie à des clichés vulgaires. »

Mais tout n’est pas si mal, Richard Lawson de Vanity Fair trouvant beaucoup à apprécier dans L’idole et en disant: « Tout l’accord de Levinson n’est pas pour tout le monde – et souvent pas pour moi – mais L’idole offre suffisamment de vieux divertissements réguliers pour équilibrer son dynamisme agressif et la fanfaronnade de ses ambitions thématiques.

L’idole devrait commencer sur HBO à partir du 4 juin 2023.